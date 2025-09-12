Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»
Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Σύμφωνα με το PafosPress, αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στην Πάφο, όταν όχημα κατέληξε εντός καταστήματος που διαθέτει παιδικά είδη και παιδικά έπιπλα, στην πολυσύχναστη οδό Ελευθερίου Βενιζέλου σπάζοντας τη βιτρίνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής και στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών που παρακολουθούν με έκπληξη την εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί.
Τα μέλη της αστυνομίας που κλήθηκαν στη σκηνή αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.
Πηγή: pafospress.com
