A. Μάτσας: Ξεκίνησε και είναι σε τέλμα ο διάλογος για ΑΤΑ - Aπορία για δήλωση ΠτΔ

Παράλληλα εξέφρασε την απορία του για τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την ΑΤΑ, αναφέροντας ότι «ο διάλογος ξεκίνησε εδώ και πολλούς μήνες και είναι τελματωμένος».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, ανέφερε ότι αν χρειαστεί τα μέτρα θα κλιμακωθούν. Ωστόσο, είπε ότι τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός και θα αξιολογηθούν πρώτα τα δεδομένα και η πρόθεση της Κυβέρνησης

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που στάληκαν από τον κόσμο στη χθεσινή στάση εργασίας και αναμένουν να δουν την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας.

Ερωτηθείς για την εκφρασθείσα πρόθεση της Κυβέρνησης για επέκταση του θεσμού και καθολική απόδοση της ΑΤΑ, σημείωσε ότι στο τραπέζι του διαλόγου δεν κατατέθηκε πρόταση απλά αναγνώστηκε πρόθεση, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, ή ο τρόπος με τον οποίο προτίθεται η Κυβέρνηση να το προωθήσει.

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι πυροτέχνημα επικοινωνιακού χαρακτήρα», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι έγινε για αποτροπή των κινητοποιήσεων. Πρόσθεσε ότι αν πραγματικά υπάρχει διάθεση να συνεχίσει ο διάλογος σε όλο το πλαίσιο των ανοιχτών ζητημάτων που είναι η αποκατάσταση του θεσμού, η ενδεχόμενη ρύθμιση σε κάποιο βαθμό και η δημιουργία προοπτικής επέκτασης και καθολικής κάλυψης, είναι έτοιμοι να συζητήσουν αν προσκληθούν.

Ανέφερε ακόμα ότι η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ δεν επιδέχεται διαφορετικών ερμηνειών και είσαι σαφής η παραπομπή μέσα από τη μεταβατική συμφωνία, στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ.

«Η φιλοσοφία της ΑΤΑ είναι συγκεκριμένη: Η πλήρης αποκατάστασ, των μισθών από τη διάβρωση του πληθωρισμού. Οπότε σε εκείνη τη βάση έχουμε δώσει εναλλακτικές επιλογές στην Κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να είμαστε υποβοηθητικοί, αλλά ο στόχος είναι εκείνος», ανέφερε. Σε διαφορετική περίπτωση, πρόσθεσε, θα πρόκειται για μονομερή παρέμβαση σε ένα ωφέλημα που προκύπτει μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.

Ο κ. Μάτσας εξέφρασε την απορία του για τη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι πρέπει να ξεκινήσει συζήτηση για την ΑΤΑ, , τονίζοντας ότι «ο διάλογος ξεκίνησε εδώ και πολλούς μήνες και είναι τελματωμένος».

«Αν υπάρχει πρόθεση να μας καλέσει ο Υπουργός βεβαίως και θα ανταποκριθούμε , αλλά δεν ξεκινάμε από το μηδέν, εξελίχθηκε η διαδικασία», είπε.

Σημείωσε ότι εδώ και δυόμιση μήνες έχει παρέλθει το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, ενώ οι συντεχνίες έδωσαν παράταση στον Υπουργό Εργασίας όταν τους ζητήθηκε, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πρόοδος.

«Εμείς έχουμε εμπλακεί στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή που άνοιξε ο διάλογος, αλλά δεν διαφαινόταν ότι προχωρούσαμε με έναν τρόπο που θα οδηγούσε σε θετική κατάληξη. Για αυτό και κατ’ επανάληψη δηλώσαμε ότι η όλη διαδικασία έχει τελματώσει», είπε.

«Τώρα αν οι χειρισμοί που έγιναν δεν ήταν σωστοί, δόθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολύ παραφιλολογία που δημιούργησε και προσδοκίες διαφορετικού χαρακτήρα προς τους εργοδότες, είναι κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει τι εννοεί, πώς το αντιλαμβάνεται, πώς το σκέφτεται, πώς αυτό μπορεί να διασυνδεθεί με το τι ισχύει σήμερα ή το πώς θα επεκταθεί η εφαρμογή της ΑΤΑ.

Αν η Κυβέρνηση όντως εννοεί τη θέση για καθολική εφαρμογή, εξήγησε, θα μπορούσε να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως ένταξη της ΑΤΑ μέσω του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις για να καλύψουν το σύνολο των εργαζομένων και μέσα από αυτές να καλυφθεί και το θέμα της ΑΤΑ. Πρόσθεσε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες, στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ΑΤΑ για κάποιες ελαφρύνσεις.

Σχολιάζοντας την αντίδραση των εργοδοτικών οργανώσεων για την καθολική απόδοση της ΑΤΑ, υπογράμμισε ότι η διαδικασία απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και συζήτηση, όχι «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» τα οποία, όπως είπε, έγιναν «ερασιτεχνικά» και έπεσαν "με πολύ άγαρμπο τρόπο" και δημιούργησαν εντυπώσεις της στιγμής, χωρίς ουσιαστική προοπτική, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να χειριστεί τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν και στις δύο πλευρές.