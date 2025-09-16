Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο αισιόδοξο μήνυμα του Νεκτάριου για αγάπη και ενότητα - «Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους» - Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το αισιόδοξο μήνυμα του Νεκτάριου για αγάπη και ενότητα - «Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους» - Δείτε φωτογραφία

 16.09.2025 - 12:48
Το αισιόδοξο μήνυμα του Νεκτάριου για αγάπη και ενότητα - «Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους» - Δείτε φωτογραφία

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προέβη ο καθαιρεμένος μοναχός Νεκτάριος, ο οποίος έδωσε το δικό του μήνυμα για αγάπη και ενότητα.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, «στην πορεία της ζωής μας, ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους».

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Στην πορεία της ζωής μας, ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους.

Μας χαρίζει πρόσωπα αδελφικά, συνοδοιπόρους στον αγώνα, ανθρώπους που με το χαμόγελο, την προσευχή και την καρτερία τους, μας θυμίζουν ότι όλα ξεπερνιούνται με πίστη.

Μαζί, σηκώνουμε σταυρούς· μαζί όμως γευόμαστε και την ελπίδα της Ανάστασης.

Όταν υπάρχει αγάπη, ενότητα και Χριστός ανάμεσά μας, ακόμη και το πιο δύσκολο μονοπάτι γίνεται φωτεινό.

Ας μην ξεχνούμε: κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, ένα καινούργιο θαύμα.

Με τη Χάρη του Θεού, συνεχίζουμε με χαρά και αισιοδοξία».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος
Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές
VIDEO: Ο κούκλος χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της Άννας Βίσση - «TikTok βρες μου τον»
Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο: Όταν μια θέση στάθμευσης δεν είναι… αρκετή – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Δέσποινα Βανδή φωτογραφήθηκε με το μαγιό της στη θάλασσα

 16.09.2025 - 12:45
Επόμενο άρθρο

Κλείνει δρόμος για δύο βδομάδες - Δείτε σε ποιο σημείο - Ο λόγος

 16.09.2025 - 12:58
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

  •  16.09.2025 - 10:58
Νεά εφαρμογή ειδοποιήσεων μέσω SMS για εφέδρους και εθνοφύλακες

Νεά εφαρμογή ειδοποιήσεων μέσω SMS για εφέδρους και εθνοφύλακες

  •  16.09.2025 - 10:27
Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα αναποδογυρίστηκε σε κεντρικό δρόμο – Στο σημείο ασθενοφόρο και Πυροσβεστική

Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα αναποδογυρίστηκε σε κεντρικό δρόμο – Στο σημείο ασθενοφόρο και Πυροσβεστική

  •  16.09.2025 - 10:47
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

  •  16.09.2025 - 10:01
Προειδοποίηση Ε/κ διαπραγματευτή σε βρετανικό ΜΜΕ για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα

Προειδοποίηση Ε/κ διαπραγματευτή σε βρετανικό ΜΜΕ για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα

  •  16.09.2025 - 11:55
Σε άνδρα 23 ετών ανήκει η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

Σε άνδρα 23 ετών ανήκει η μία από τις δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό

  •  16.09.2025 - 11:25
Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

Πασίγνωστο ταβερνάκι μετακόμισε σε νέο χώρο και είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί - Πρωταγωνιστής ο... μεζές

  •  16.09.2025 - 10:35
Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

  •  16.09.2025 - 12:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα