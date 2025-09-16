Το αισιόδοξο μήνυμα του Νεκτάριου για αγάπη και ενότητα - «Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους» - Δείτε φωτογραφία

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, «στην πορεία της ζωής μας, ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους».

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Στην πορεία της ζωής μας, ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους.

Μας χαρίζει πρόσωπα αδελφικά, συνοδοιπόρους στον αγώνα, ανθρώπους που με το χαμόγελο, την προσευχή και την καρτερία τους, μας θυμίζουν ότι όλα ξεπερνιούνται με πίστη.

Μαζί, σηκώνουμε σταυρούς· μαζί όμως γευόμαστε και την ελπίδα της Ανάστασης.

Όταν υπάρχει αγάπη, ενότητα και Χριστός ανάμεσά μας, ακόμη και το πιο δύσκολο μονοπάτι γίνεται φωτεινό.

Ας μην ξεχνούμε: κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, ένα καινούργιο θαύμα.

Με τη Χάρη του Θεού, συνεχίζουμε με χαρά και αισιοδοξία».