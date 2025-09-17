Συγκινητικό βίντεο: Η πρόβα νυφικού της Άννας Σιάλαρου για τον γάμο που τραγικά δεν έγινε ποτέ - «Απολαύσετε το γλυκό χαμόγελο της»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τρεις μήνες χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Το συγκινητικό ποίημα στη μνήμη της - «Άφησες πίσω σου φως και ψυχή»

Το τραγικό είναι ότι ο γάμος της, με τον αγαπημένο της Μάριο Νικολάου δεν έγινε ποτέ, αφού ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο ο Μάριο Νικολάου συγκλόνισε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους όταν πριν από δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του βίντεο από την πρόβα νυφικού της.

«Ανασκαλίζοντας το gallery του κινητού της Αννούλας βρήκα αυτό το βιντεάκι το οποίο αφορά το νυφικό που είχε οριστικά επιλέξει να φορέσει η Αννούλα. Πρόβα νυφικού λοιπόν... Ενός νυφικού που τελικά δεν έμελλε να χαρεί στον γάμο της παρά μόνο στην πρόβα. Ας είναι... απολαύσετε το γλυκό χαμόγελο της και τη χαρά που κάνει», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο: