Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες

 17.09.2025 - 10:08
ATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες

Θέση της κυβέρνησης είναι πως η ΑΤΑ πρέπει να καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους για να μην επιτείνονται επιβαρυντικές ανισότητες δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγι.

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο Γιάννης Παναγιώτου επισημαίνοντας πως η ΑΤΑ πρέπει να καταβάλλεται με δικαιότερο τρόπο με έμφαση προς τους χαμηλόμισθους και τους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη προϋποθέσεων οι οποίες να διασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και ασφαλιστικών δικλείδων ώστε να μην ανατροφοδοτείται ο πληθωρισμός από την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ.

Ο Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ισχύουν πληροφορίες περί απόδοσης της ΑΤΑ κάθε τρία χρόνια ή ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν μέρος της ΑΤΑ με βάση τον πληθωρισμό.

Ο κύριος Παναγιώτου σημείωσε πως αναμένεται νέα συνάντηση με τις συντεχνίες στο τέλος της εβδομάδας και πρόσθεσε πως γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση ημερομηνίας συνάντησης και με τους εργοδότες.

Ο Υπουργός Εργασίας, δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, διευκρινίζοντας πως αν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, έχει την ευθύνη να πράξει μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες για τα επόμενα βήματα.

Επεσήμανε τέλος πως όσο σωστές και να θεωρούν οι δύο πλευρές τις θέσεις τους, εάν δεν μετακινηθούν έστω και κατ’ ελάχιστον δεν θα μπορέσει να γεφυρωθεί η διαφορά.

Σαφείς διευκρινίσεις επί των τεσσάρων παραμέτρων ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

Σαφείς διευκρινίσεις επί των τεσσάρων παραμέτρων που θέτει η Κυβέρνηση ως το πλαίσιο συζήτησης για εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου είπε πως κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για καμία από τις τέσσερις παραμέτρους.

Αυτές οι παράμετροι, πρόσθεσε, αφορούν την καθολική επέκταση της ΆΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, την κλιμακωτή και δικαιότερη κατανομή με έμφαση σε χαμηλόμισθους και μεσαία τάξη, την εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία της ανταγωνιστικότητας και τη θέσπιση κριτηρίων κατά του πληθωρισμού.

Ο κύριος Χριστοδούλου πρόσθεσε πως την ερχόμενη Παρασκευή, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πηγή: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Οι ξεχωριστοί λόγοι που έκαναν την Άννα Βίσση να «γράψει» - ξανά- ιστορία στο Καλλιμάρμαρο
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Ένας τραυματίας από επίθεση Ινδών με ρόπαλα και μαχαίρια σε ομοεθνείς τους στον Στρόβολο - Έκλεψαν και προκάλεσαν ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 17.09.2025 - 10:02
Επόμενο άρθρο

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»

 17.09.2025 - 10:13
Κρίσιμη η επόμενη βδομάδα: Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Θα δει και τον Μητσοτάκη ο ΠτΔ

Κρίσιμη η επόμενη βδομάδα: Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Θα δει και τον Μητσοτάκη ο ΠτΔ

Κρίσιμη είναι η ερχομένη εβδομάδα για την Κύπρο, αφού θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευσή του ΟΗΕ στην οποία θα συμμετέχει και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη η επόμενη βδομάδα: Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Θα δει και τον Μητσοτάκη ο ΠτΔ

Κρίσιμη η επόμενη βδομάδα: Πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Θα δει και τον Μητσοτάκη ο ΠτΔ

  •  17.09.2025 - 09:23
ATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες

ATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες

  •  17.09.2025 - 10:08
Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

  •  17.09.2025 - 09:05
Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

Γιαννάκης Γιαννάκη - Τα «καυτά» ερωτήματα: Τι θα γίνει με τη θέση του στον ΟΝΕΚ; Τι θα γίνει με τα λεφτά που έπαιρνε τόσα χρόνια;

  •  17.09.2025 - 06:40
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.09.2025 - 09:43
Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»

  •  17.09.2025 - 10:13
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία

Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία

  •  17.09.2025 - 09:54
ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

ΕΛΑΜ: Από την περιθωριοποίηση στην «κανονικότητα» - Μεταγραφές, στρατηγικές και επιδιώξεις

  •  17.09.2025 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα