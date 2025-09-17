ATA: Ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτου περί απόδοσης κάθε τρία χρόνια - Περιμένουν «επαρκείς» εξηγήσεις οι συντεχνίες

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο ο Γιάννης Παναγιώτου επισημαίνοντας πως η ΑΤΑ πρέπει να καταβάλλεται με δικαιότερο τρόπο με έμφαση προς τους χαμηλόμισθους και τους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη προϋποθέσεων οι οποίες να διασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και ασφαλιστικών δικλείδων ώστε να μην ανατροφοδοτείται ο πληθωρισμός από την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ.

Ο Γιάννης Παναγιώτου δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ισχύουν πληροφορίες περί απόδοσης της ΑΤΑ κάθε τρία χρόνια ή ότι οι εργαζόμενοι θα επιστρέφουν μέρος της ΑΤΑ με βάση τον πληθωρισμό.

Ο κύριος Παναγιώτου σημείωσε πως αναμένεται νέα συνάντηση με τις συντεχνίες στο τέλος της εβδομάδας και πρόσθεσε πως γίνεται προσπάθεια για διευθέτηση ημερομηνίας συνάντησης και με τους εργοδότες.

Ο Υπουργός Εργασίας, δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, διευκρινίζοντας πως αν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, έχει την ευθύνη να πράξει μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες για τα επόμενα βήματα.

Επεσήμανε τέλος πως όσο σωστές και να θεωρούν οι δύο πλευρές τις θέσεις τους, εάν δεν μετακινηθούν έστω και κατ’ ελάχιστον δεν θα μπορέσει να γεφυρωθεί η διαφορά.

Σαφείς διευκρινίσεις επί των τεσσάρων παραμέτρων ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

Σαφείς διευκρινίσεις επί των τεσσάρων παραμέτρων που θέτει η Κυβέρνηση ως το πλαίσιο συζήτησης για εκσυγχρονισμό της ΑΤΑ ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου είπε πως κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για καμία από τις τέσσερις παραμέτρους.

Αυτές οι παράμετροι, πρόσθεσε, αφορούν την καθολική επέκταση της ΆΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, την κλιμακωτή και δικαιότερη κατανομή με έμφαση σε χαμηλόμισθους και μεσαία τάξη, την εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την προστασία της ανταγωνιστικότητας και τη θέσπιση κριτηρίων κατά του πληθωρισμού.

Ο κύριος Χριστοδούλου πρόσθεσε πως την ερχόμενη Παρασκευή, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

