Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ

 17.09.2025 - 11:33
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ

Αν σκέφτεσαι το επόμενο tattoo σου και θέλεις να εμπιστευτείς μόνο κορυφαίους καλλιτέχνες, τότε το Drop of Black Tattoo είναι ο προορισμός σου.

Με μια πενταμελή ομάδα βραβευμένων tattoo artists, το στούντιο προσφέρει πληθώρα στυλ, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, την αισθητική και την υψηλή ποιότητα. Από το 2023, το Drop of Black Tattoo εξελίσσεται διαρκώς και σήμερα μας υποδέχεται στο νέο του καλλιτεχνικό «σπίτι» στα Λατσιά.

Γιατί να επιλέξεις το Drop of Black Tattoo;

Ρεαλιστικά τατουάζ σε μαύρο & γκρίζο με πρόσωπα, ζώα ή πορτρέτα ηρώων


Ιαπωνικό στυλ και χαρακτήρες από anime για τους λάτρεις της ιαπωνικής κουλτούρας


Blackwork & fine line, με καθαρές γραμμές και εντυπωσιακή ακρίβεια


Κάθε tattoo στο Drop of Black Tattoo είναι μια μοναδική δημιουργία, σχεδιασμένη με επαγγελματισμό και φροντίδα ώστε να εκφράζει την προσωπικότητά σου.

📍 Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 102Β, Λατσιά
🕐 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 11:00 – 18:30
📞 Τηλ.: 22263516
📲 Instagram: @dropofblacktattoo

Δίνει λύση στο συντονισμό για πυρκαγιές ο ΠτΔ - Μετονομάζεται το ΥΠΕΣ - Ποιες νέες εξουσίες αναλαμβάνει

Δίνει λύση στο συντονισμό για πυρκαγιές ο ΠτΔ - Μετονομάζεται το ΥΠΕΣ - Ποιες νέες εξουσίες αναλαμβάνει

Την απόφαση όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες με ευθύνη τη διαχείριση κρίσεων υπαχθούν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

