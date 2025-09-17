Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ

Με μια πενταμελή ομάδα βραβευμένων tattoo artists, το στούντιο προσφέρει πληθώρα στυλ, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, την αισθητική και την υψηλή ποιότητα. Από το 2023, το Drop of Black Tattoo εξελίσσεται διαρκώς και σήμερα μας υποδέχεται στο νέο του καλλιτεχνικό «σπίτι» στα Λατσιά.

Γιατί να επιλέξεις το Drop of Black Tattoo;

- Ρεαλιστικά τατουάζ σε μαύρο & γκρίζο με πρόσωπα, ζώα ή πορτρέτα ηρώων

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drop Of Black Tattoo (@dropofblacktattoo)



- Ιαπωνικό στυλ και χαρακτήρες από anime για τους λάτρεις της ιαπωνικής κουλτούρας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drop Of Black Tattoo (@dropofblacktattoo)



- Blackwork & fine line, με καθαρές γραμμές και εντυπωσιακή ακρίβεια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drop Of Black Tattoo (@dropofblacktattoo)



Κάθε tattoo στο Drop of Black Tattoo είναι μια μοναδική δημιουργία, σχεδιασμένη με επαγγελματισμό και φροντίδα ώστε να εκφράζει την προσωπικότητά σου.

📍 Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 102Β, Λατσιά

🕐 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 11:00 – 18:30

📞 Τηλ.: 22263516

📲 Instagram: @dropofblacktattoo