Ώρες αγωνίας για την «Μύκα»: Γατάκι χάθηκε ενώ ταξίδευε μαζί με τους κηδεμόνες της για Αθήνα - Δείτε φωτογραφία

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η ομάδα δράσης για τα ζώα του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ενημερώθηκε από τους κηδεμόνες της Μίκα ότι ενώ το αεροπλάνο ήταν έτοιμο για απογείωση ενημερώθηκαν από την αερογραμμή ότι το γατάκι τους χάθηκε ενώ τους υπέδειξαν το άδειο crate και τους ενημέρωσαν προς τα πού έτρεξε το γατάκι στον χώρο της πίστας του αεροδρομίου.

Έγινε προσπάθεια περίπου 10 λεπτών από άτομα του αεροδρομίου να βρεθεί το γατάκι χωρίς αποτέλεσμα και δυστυχώς δεν επέτρεψαν ούτε στους κηδεμόνες να βοηθήσουν στην ανεύρεση του.

Σημειώνεται οτι το crate ήταν ανθεκτικό crate (πλαστικό με πορτάκι, τύπου IATA) και πέρασε και από τον έλεγχο πριν την αποβίβαση. Να σημειωθεί επίσης ότι οι κηδεμόνες έλαβαν και επιπρόσθετα μέτρα και ασφάλισαν το crate με tie wrap και χαρτοταινία για να μηδενίσουν οποιαδήποτε πιθανότητα αυτό να ανοίξει.

Το όλο περιστατικό είναι ανεπίτρεπτο και άκρως τραγικό. Εύλογο ερώτημα ποιός ήταν ο αρμόδιος και είχε υπό την ευθύνη του την ασφαλή μεταφορά του γατιού στο αεροπλάνο;

Πως έγινε τέτοιο τραγικό περιστατικό που είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί το γατάκι σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει με άμεση απειλή για την ζωή του;

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Ανθή Μουζούρη τόνισε «Ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους την βοήθεια τους για ανευρεση της Μίκα ή να έρθουν σε επαφή με κάποια φιλοζωική οργάνωση ώστε να βοηθήσουν στην ανεύρεση της και της επιστροφή στους κηδεμόνες της. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι το τραγικό τέλος της Μίκα και ότι θα γίνει εντατική προσπάθεια για ανεύρεση της. Οι κηδεμόνες είναι διαθέσιμοι να επιστρέψουν πίσω από Αθήνα και να βοηθήσουν στην ανεύρεση της.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα:

97553774 Ιωάννα (Κύπρος)

00306982876127 Ιωάννα (Ελλάδα)

00306983528186 Θάνος (Ελλάδα)