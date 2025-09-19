Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙσχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη

 19.09.2025 - 06:43
Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα σημαντικά ενισχυμένο βόρειο πεδίο ανέμων, το οποίο εξασθενεί σταδιακά από το Σάββατο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά στα ανατολικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ. Το πεδίο των ανέμων μέχρι αργά το απόγευμα, θα εξασθενίσει παροδικά. Η θάλασσα στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα ανατολικά, τα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα βόρεια και τα νοτιοανατολικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, στο δυτικό μισό του νησιού ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στο ανατολικό μισό μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα, θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 7 νεαρούς - Ανάμεσα τους ανήλικος
Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη
Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Έφοδος στα οχήματα και το διαμέρισμα του 35χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κώστας Κώστα: Ευγενικά, αλλά... σταθερά «όχι» στο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα

 19.09.2025 - 06:37
Επόμενο άρθρο

Κυπριακή Προεδρία 2026: Ποιες οι προτεραιότητες και ποιες οι ανησυχίες των νέων;

 19.09.2025 - 06:51
Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Ο διορισμός της Μαρίας Μανώλη Χριστοφίδου στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, έχει προκαλέσει ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις και ανοίγει συζήτηση γύρω από τα όρια της θεσμικής ανεξαρτησίας, της κομματικής ιδιότητας και της πολιτικής δεοντολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

  •  19.09.2025 - 06:31
Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 7 νεαρούς - Ανάμεσα τους ανήλικος

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 7 νεαρούς - Ανάμεσα τους ανήλικος

  •  19.09.2025 - 06:12
«Κώστας Κώστα: Ευγενικά, αλλά... σταθερά «όχι» στο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα

«Κώστας Κώστα: Ευγενικά, αλλά... σταθερά «όχι» στο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα

  •  19.09.2025 - 06:37
Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

Έρχεται το Photo Radar list: Πώς θα μας «δίνει» τα πρόστιμα και σε ποια σημεία θα λειτουργεί - Στα «σκαριά» και εφαρμογή μέσω των ελέγχων τροχαίας

  •  19.09.2025 - 06:57
Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη

Ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ επηρεάζουν την Κύπρο: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας - Αναλυτικά η πρόβλεψη

  •  19.09.2025 - 06:43
Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Έφοδος στα οχήματα και το διαμέρισμα του 35χρονου

Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Έφοδος στα οχήματα και το διαμέρισμα του 35χρονου

  •  19.09.2025 - 06:24
Κυπριακή Προεδρία 2026: Ποιες οι προτεραιότητες και ποιες οι ανησυχίες των νέων;

Κυπριακή Προεδρία 2026: Ποιες οι προτεραιότητες και ποιες οι ανησυχίες των νέων;

  •  19.09.2025 - 06:51
«Καυτή» πτήση: Ποδοσφαιριστές έμειναν μόνο με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο και... έδωσαν θέαμα - Δείτε βίντεο

«Καυτή» πτήση: Ποδοσφαιριστές έμειναν μόνο με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο και... έδωσαν θέαμα - Δείτε βίντεο

  •  18.09.2025 - 22:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα