Κυπριακή Προεδρία 2026: Ποιες οι προτεραιότητες και ποιες οι ανησυχίες των νέων;

Πέρα από τον θεσμικό και πολιτικό της ρόλο, η Κυπριακή προεδρία φέρνει στο επίκεντρο και τη νεολαία: μια γενιά που ζητά να ακουστεί πιο δυνατά, να αποκτήσει ουσιαστική πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων και να δει το μέλλον της να διαμορφώνεται μέσα από πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές της ανάγκες.

Όπως τονίζει στο ThemaOnline ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Κωνσταντίνος Λοΐζου, η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να αποτελέσει «καταλύτη αλλαγών» για τη νέα γενιά, ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε εκπαίδευση, εργασία, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή εποχή και κοινωνική ένταξη.

Διεθνείς συναντήσεις και συνεργασίες

Σημαντικό ορόσημο θα αποτελέσει η πανευρωπαϊκή διάσκεψη Νεολαίας, τον Μάρτιο του 2026 στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία. Εκεί, νέοι από όλη την Ευρώπη θα ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές, ανοίγοντας δρόμο για συνεργασίες σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, οι τέχνες και η επιστήμη.

«Η άμεση επαφή με εκπροσώπους πολιτικών φορέων, οργανώσεων και θεσμών θα διευρύνει τους ορίζοντές της Κυπριακής νεολαίας, θα ενισχύσει την δημιουργικότητα τους και την κριτική τους σκέψη και παράλληλα θα προωθήσει αξίες όπως ο εθελοντισμός, η συμμετοχικότητα και η δημοκρατική συνείδηση», σημειώνει ο κ. Λοΐζου.

Τα κενά στην ενημέρωση και συμμετοχή

Παρά τις προοπτικές, η εικόνα της συμμετοχής παραμένει προβληματική. Μόλις ένας στους τρεις νέους διατηρεί σταθερή εμπλοκή στα κοινά, σύμφωνα με τα Νεοβαρόμετρα του ΟΝΕΚ (2022–2024). Οι ελλείψεις στην πληροφόρηση και η περιορισμένη αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας απομακρύνουν τη νεολαία από τις διαδικασίες.

Ο κ. Λοΐζου προτείνει την εισαγωγή αυτόνομου μαθήματος «Αγωγής του Πολίτη» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και μια στρατηγική ενημέρωσης που να βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, με συνεχή, αξιόπιστη και φιλική προς τους νέους πληροφόρηση.

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες της νεολαίας

Η εύρεση εργασίας, η στέγαση και το κόστος ζωής παραμένουν οι βασικές ανησυχίες, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του ΟΝΕΚ και του Ευρωβαρομέτρου 2025. Παράλληλα, νέες προκλήσεις όπως η δημόσια υγεία, η μετανάστευση και η ευρωπαϊκή ασφάλεια απασχολούν έντονα τη νέα γενιά.

Η απουσία ψηφιακού αλφαβητισμού, η διαφθορά, η αναξιοκρατία και η χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς εντείνουν τον προβληματισμό. Μόλις 3 έως 4 στους 10 νέους δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τη Βουλή, την Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ, ενώ το ποσοστό για τα πολιτικά κόμματα πέφτει σε περίπου 30%.

Ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝΚ υπογραμμίζει ότι η συνεργασία οργανώσεων νεολαίας και η θεσμοθέτησή τους ως επίσημων εταίρων του κράτους είναι καθοριστικής σημασίας:

«Η θεσμοθέτηση αυτή θα κατοχυρώνει την υποχρέωση κάθε δημόσιας αρχής να διαβουλεύεται μαζί τους πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που επηρεάζει άμεσα ή/και έμμεσα και εμπίπτει στους σκοπούς και στους στόχους τους».

Η προτεραιότητα της νεολαίας για την Κυπριακή Προεδρία

Αν είχε να προτείνει μία βασική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, ο κ. Λοΐζου θα έθετε στο επίκεντρο την ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων – από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση.

«Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα εξυπηρετούν ουσιαστικά τη νεολαία και θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη της προς την πολιτεία και τους θεσμούς», υπογραμμίζει.

Η διάσταση της Κυπριακής Προεδρίας

Η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, από την πλευρά της, επιβεβαιώνει ότι η ενδυνάμωση της νεολαίας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. Η Προεδρία θα καθοδηγήσει τις συζητήσεις για την ολοκλήρωση του 11ου Κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νέων, θα στηρίξει τη νέα φάση του Erasmus+ (2028–2034) και θα ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Παράλληλα, νέοι έχουν ήδη ενταχθεί στη Γραμματεία ως ΕΟΧ, ενώ 120 φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν εθελοντικά ως Liaisons Officers κατά τη διάρκεια των άτυπων συναντήσεων.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, προωθούνται δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία, διαγωνισμοί με ευρωπαϊκή θεματολογία και πανεπιστημιακές υποτροφίες που θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Δεν είναι απλώς μια θεσμική υποχρέωση

Η Κυπριακή Προεδρία του 2026 δεν είναι απλώς μια θεσμική υποχρέωση, αλλά και μια ευκαιρία εθνικής σημασίας να επενδύσει η χώρα στη νέα γενιά.

Οι προτάσεις, οι ανησυχίες και οι φιλοδοξίες των νέων μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για μια πιο δημοκρατική, συμμετοχική και συμπεριληπτική Ευρώπη.

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η φωνή της νεολαίας θα βρει ουσιαστική θέση στο τραπέζι των αποφάσεων – τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Κύπρο.