Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

 19.09.2025 - 15:28
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Αύξηση του επιδόματος απομακρυσμένων περιοχών που λαμβάνουν οι κάτοικοι 15 κοινοτήτων αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τη διαφοροποίηση των βαθμίδων που καθορίζουν το ύψος του επιδόματος που παραχωρείται στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για τη στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ» 

Με βάση την πρόταση, καταργείται η δεύτερη βαθμίδα (€500 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση 60-79χλμ) και οι κοινότητες που εμπίπτουν σε αυτή μεταφέρονται στην επόμενη βαθμίδα.

Ως εκ τούτου, οι βαθμίδες διαμορφώνονται ως ακολούθως: €300 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση στα 40-59χλμ ή απόσταση 30-39χλμ και υψόμετρο>=700μ, και €600 για κατοίκους Κοινοτήτων με απόσταση κοινότητας >=60χλμ.

Προστίθεται ότι από την απόφαση επηρεάζονται οι κοινότητες Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας, Αλεύγα, Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μανσούρα, Μηλικουρί, Μοσφίλι, Μουτουλλάς, Οίκος, Παχύαμμος, Πεδουλάς, Σελλάδι του Άππη, Τσακκίστρα και Λιβάδι Πάφου, οι οποίες εντάσσονται στην βαθμίδα 2, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η αύξηση 50% στα πιο πάνω ποσά, που παραχωρείται αποκλειστικά για τις κοινότητες της περιοχής Τηλλυρίας, εφαρμόζεται μόνο για όσες από τις πιο πάνω κοινότητες εμπίπτουν στην περιοχή Τηλλυρίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι δικαιούχοι από τις επηρεαζόμενες κοινότητες, που είχαν υποβάλει αίτηση για το επίδομα εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί για το 2025, θα λάβουν το αυξημένο ποσό και δεν απαιτείται οποιαδήποτε νέα ενέργεια από πλευράς τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

 19.09.2025 - 15:26
Επόμενο άρθρο

Πρώην εθισμένη στο σεξ εξηγεί γιατί ο 30χρονος σύζυγός της ήταν παρθένος - «Συνδέεσαι σε βάθος»

 19.09.2025 - 15:44
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

  •  19.09.2025 - 14:09
Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

  •  19.09.2025 - 14:39
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

  •  19.09.2025 - 13:49
VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

  •  19.09.2025 - 12:14
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα