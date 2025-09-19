Ecommbx
Πρώην εθισμένη στο σεξ εξηγεί γιατί ο 30χρονος σύζυγός της ήταν παρθένος - «Συνδέεσαι σε βάθος»

 19.09.2025 - 15:44
Πρώην εθισμένη στο σεξ εξηγεί γιατί ο 30χρονος σύζυγός της ήταν παρθένος - «Συνδέεσαι σε βάθος»

Από τον εθισμό στο σεξ στην αληθινή αγάπη. Η Emily Robbie, 31 ετών από το Λος Άντζελες, περιγράφει την προσωπική της πορεία από τον εθισμό στο σεξ μέχρι τη συνάντηση με τον σύζυγό της, Tyler Stone. Όταν τον γνώρισε, και οι δύο είχαν αποφασίσει να περιμένουν μέχρι τον γάμο για την πρώτη τους σεξουαλική εμπειρία.

Μετά το τέλος της πρώτης της σχέσης στα 21, η Emily μπήκε σε casual σχέσεις, αναζητώντας σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά ένιωθε συνεχώς «άδεια» και «κουρασμένη». Όπως λέει: «Αισθανόμουν ότι ήμουν εθισμένη στο σεξ. Ήταν casual και πάντα αυτό το υψηλό. Το σεξ ήταν τρόπος να γεμίσω ένα κενό».

Μετά από οκτώ μήνες σε τρεις casual σχέσεις, ξεκίνησε μια «μακρά διαδικασία θεραπείας» μέσω της εκκλησίας και της πίστης της. Η αγαμία την βοήθησε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τη σεξουαλική σύνδεση. «Δόθηκα στον Θεό. Είχα καταχραστεί αυτό το προνόμιο του σεξ», εξηγεί.

Η αγαμία έδωσε στην Emily την ευκαιρία να συνδεθεί με τον εαυτό της και να κατανοήσει ότι η σεξουαλική σύνδεση σημαίνει και συναισθηματικό δέσιμο. «Όταν κάνεις σεξ με κάποιον, συνδέεσαι σε βάθος. Έπρεπε να ξεμπλέξω τον εαυτό μου», λέει.

Η συνάντηση με τον μελλοντικό σύζυγο

Η γνωριμία με τον Tyler Stone το 2020 ήταν «αγάπη με την πρώτη ματιά». Και οι δύο συμφώνησαν να περιμένουν μέχρι τον γάμο για να κάνουν σεξ, δημιουργώντας μια ασφαλή και ουσιαστική σχέση. Η Emily λέει: «Ξέραμε ότι υπήρχε έλξη και επιθυμία χωρίς να κάνουμε σεξ. Είπα: περιμένω μέχρι τον γάμο, και εκείνος είπε το ίδιο. Ήταν παρθένος. Ήταν πραγματικά ελκυστικός!»

Ο γάμος τους το 2023 επισφράγισε την αγάπη και την υπομονή τους. Η Emily προσθέτει: «Μάθαμε να συνδεόμαστε σε βάθος. Αν κάναμε σεξ πριν το γάμο, θα ήταν δυσρυθμισμένο. Τώρα νιώθω ασφαλής». Ο Tyler δηλώνει ότι το σεξ είναι «το μεγαλύτερο μπόνους, αλλά δεν είναι ο λόγος που είμαι μαζί της».

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

