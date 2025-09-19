Λάρνακα: Νέο iSEATRAC Mover στην Καστέλα – Αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο InclusiveSpaces έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αστικών χώρων, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα, η συμπερίληψη όλων των πολιτών και η ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Στο πλαίσιο αυτό «ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε στην εγκατάσταση του iSEATRAC Mover, ενός σύγχρονου μηχανισμού που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών προς το σύστημα, έχει κατασκευαστεί ξύλινος διάδρομος».

Σημειώνεται ότι «το σύστημα λειτουργεί με φωτοβολταϊκά, εξασφαλίζοντας φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και ενεργειακή αυτάρκεια. Ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος για χρήση και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία συμπεριληπτικών δημόσιων χώρων στη Λάρνακα, συμβάλλοντας στην ισότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «για τη χρήση του συστήματος, το κλειδί θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί ασφαλείας, στο οποίο θα αναγράφεται αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν ή να στέλνουν μήνυμα στο συγκεκριμένο νούμερο για να λάβουν τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης, ενώ μετά τη χρήση, το κλειδί θα πρέπει να επιστρέφεται στο κουτί».

Σημειώνεται ότι «όσοι διαθέτουν ήδη τηλεχειριστήριο το οποίο χρησιμοποιούν σε άλλες παραλίες παγκύπρια, μπορούν να το χρησιμοποιούν και στην παραλία Καστέλα».

Ο Δήμος Λάρνακας «παραμένει προσηλωμένος στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτομίας και της προσβασιμότητας, επιδιώκοντας τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης».