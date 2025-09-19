Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΛάρνακα: Νέο iSEATRAC Mover στην Καστέλα – Αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρνακα: Νέο iSEATRAC Mover στην Καστέλα – Αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες

 19.09.2025 - 15:47
Λάρνακα: Νέο iSEATRAC Mover στην Καστέλα – Αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λάρνακας η εγκατάσταση του συστήματος iSEATRAC Mover στην παραλία Καστέλα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο InclusiveSpaces του προγράμματος Horizon Europe, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο InclusiveSpaces έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αστικών χώρων, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα, η συμπερίληψη όλων των πολιτών και η ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Στο πλαίσιο αυτό «ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε στην εγκατάσταση του iSEATRAC Mover, ενός σύγχρονου μηχανισμού που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών προς το σύστημα, έχει κατασκευαστεί ξύλινος διάδρομος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

 

Σημειώνεται ότι «το σύστημα λειτουργεί με φωτοβολταϊκά, εξασφαλίζοντας φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και ενεργειακή αυτάρκεια. Ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος για χρήση και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία συμπεριληπτικών δημόσιων χώρων στη Λάρνακα, συμβάλλοντας στην ισότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «για τη χρήση του συστήματος, το κλειδί θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί ασφαλείας, στο οποίο θα αναγράφεται αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν ή να στέλνουν μήνυμα στο συγκεκριμένο νούμερο για να λάβουν τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης, ενώ μετά τη χρήση, το κλειδί θα πρέπει να επιστρέφεται στο κουτί».

Σημειώνεται ότι «όσοι διαθέτουν ήδη τηλεχειριστήριο το οποίο χρησιμοποιούν σε άλλες παραλίες παγκύπρια, μπορούν να το χρησιμοποιούν και στην παραλία Καστέλα».

Ο Δήμος Λάρνακας «παραμένει προσηλωμένος στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτομίας και της προσβασιμότητας, επιδιώκοντας τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ανατριχιάζουν οι αποκαλύψεις: Η 14χρονη είχε ερωτική σχέση με τον 40χρονο - Ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του
Οδηγοί προσοχή: Άμεση ακινητοποίηση οχημάτων λόγω ελαττωματικού TAKATA στον συνοδηγό – Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα με ένα νέο, φανταστικό προορισμό – Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις – Οι τιμές των εισιτηρίων
Eλπίδα - Τζώνης: Δείτε τα νέα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου τους - Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Λεόντιος Λεοντίου - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώην εθισμένη στο σεξ εξηγεί γιατί ο 30χρονος σύζυγός της ήταν παρθένος - «Συνδέεσαι σε βάθος»

 19.09.2025 - 15:44
Επόμενο άρθρο

Το «βιολί» του ο Τατάρ - «Προέκταση του ΕΛΑΜ ο Χριστοδουλίδης»

 19.09.2025 - 15:55
VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

  •  19.09.2025 - 10:46
VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

VIDEO - ΠτΔ για Πάφο: «Δεν πρόκειται να αλλάξω ομάδα, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, για να είναι κοντά σε περισσότερο κόσμο»

  •  19.09.2025 - 14:09
Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

Κρίσιμη προειδοποίηση: Η Κύπρος πρέπει να θωρακιστεί απέναντι σε κάθε ενεργειακή αναταραχή – Τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας

  •  19.09.2025 - 14:39
VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Πάσσαλος της ΑΗΚ έπεσε σε όχημα λόγω των ισχυρών ανέμων

  •  19.09.2025 - 13:49
VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

VIDEO: Διαμαρτυρία σε σωρεία σχολείων για τα κλιματιστικά - Τα αιτήματα - «Οι πρίζες δεν είναι καν ενωμένες - Δεν αντέχεται»

  •  19.09.2025 - 12:14
Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αυξάνεται το επίδομα στήριξης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών - Ποιους αφορά

  •  19.09.2025 - 15:28
«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

«Νέα» ναρκωτικά και μέθοδοι απόκρυψης - Ρεκόρ κατασχέσεων το 2025

  •  19.09.2025 - 14:07
Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

Προφυλακιστέοι οι 9 για την υπόθεση διακίνησης μεταναστών στην Περιστερώνα

  •  19.09.2025 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα