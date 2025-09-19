Πυρσοί και τσουγκράνες: Πώς ο ακροδεξιός βόθρος ερμηνεύει την «ελευθερία της έκφρασης»

Η δολοφονία του Kirk πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου υστερία και εκδικητική μανία από πλευράς MAGA που στοχοποίησε κυριολεκτικά όποιον δεν φιλοτέχνησε την αγιογραφία του νεκρού ακτιβιστή: από δημόσιες ύβρεις και απειλές μέχρι κανονικό φακέλωμα όσων είπαν ή έγραψαν οτιδήποτε αρνητικό για τον Kirk με στόχο τη δημόσια διαπόμπευση, απόλυση από τη δουλειά και περιθωριοποίηση. O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance βγήκε ως προσωρινός οικοδεσπότης του podcast The Charlie Kirk Show και ζήτησε από τους ακροατές να εντοπίζουν αυτούς που γράφουν αρνητικά σχόλια για τον Kirk και να ειδοποιούν τους εργοδότες τους ώστε να τους απολύουν! Η ειρωνεία είναι πως η ακροδεξιά χρησιμοποιεί το cancel culture, δηλαδή ακριβώς την τακτική που χρέωνε στους “woke” για τη δήθεν “επιβολή του φασισμού τους”, ξεχνώντας τα πύρινα λογύδρια και τα (κροκοδείλια όπως αποδείχθηκε) δάκρυα για την ελευθερία της έκφρασης. Αλήθεια, ποιοι είναι τώρα snowflakes;

Τι είπε όμως ο Jimmy Kimmel στην εκπομπή του και εξαγρίωσε τον ακροδεξιό όχλο; Στον τελευταίο του (όπως διαφαίνεται) μονόλογο ο παρουσιαστής σχολίασε πως «η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Charlie Kirk σαν κάτι διαφορετικό από τους ίδιους, και να κάνουν τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό». Δεν είναι ξεκάθαρο εάν εννοεί ότι ο φερόμενος δράστης Tyler Robinson είναι υποστηρικτής του Τραμπ (που απ’ ό,τι φαίνεται δεν είναι) ή αναφέρεται στην κουλτούρα οπλοχρησίας και βίας με την οποία ανατράφηκε, γεγονός είναι πάντως πως αυτό το μάλλον ήπιο και στα σίγουρα όχι προσβλητικό σχόλιο του Kimmel εξόργισε την αμερικανική ακροδεξιά, που ξεκίνησε έναν βομβαρδισμό ύβρεων και απειλών στο πρόσωπο του late night παρουσιαστή και του show του. Μόνο που δεν περιορίστηκε στο διαδικτυακό βρισίδι.

Η Nexstar είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τοπικών ΜΜΕ διαθέτοντας 197 τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ - 28 από αυτούς είναι συνεργάτες/αναμεταδότες (affiliates) του ABC. Τα μεγάλα ελεύθερα κανάλια των ΗΠΑ αναμεταδίδονται σε όλη τη χώρα μέσω τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που μοιράζουν το πρόγραμμά τους ανάμεσα στο τοπικό και το πανεθνικό (κυρίως στην prime time), συνεπώς όταν η Nexstar ανακοίνωσε πως βγάζει από το πρόγραμμα των 28 affiliates του ABC το Jimmy Kimmel Live, το κανάλι της Disney δεν είχε και πολλά περιθώρια αντίδρασης καθώς οποιαδήποτε ακύρωση προγράμματος από διάφορες αγορές (ειδικά τις μεγάλες πόλεις) σημαίνει αυτόματα τεράστια απώλεια διαφημιστικών εσόδων. Ουσιαστικά η Disney εκβιάστηκε στο να κόψει τον Kimmel, βέβαια αυτό ακούγεται κομματάκι τραβάτε με κι ας κλαίω, αν σκεφτεί κανείς τη διαφορά μεγέθους ανάμεσα στην Disney και τη Nexstar. Μοιάζει σαν η εταιρεία του ποντικού να έψαχνε αφορμή...

Γιατί όμως αντέδρασε τόσο έντονα η Nexstar και γιατί την κόφτει τόσο πολύ τι είπε ο Kimmel για τον Kirk ή τον Τραμπ (τα σχόλια για τον Kirk ακολούθησε το ξέσκισμα του Προέδρου για το διάσημο πλέον βίντεο όπου εμφανίζεται να πενθεί για τον Kirk διαφημίζοντας το ολοκαίνουργιο... ballroom που φτιάχνει στον Λευκό Οίκο); Ο λόγος είναι πολύ πιο πεζός απ’ όσο νομίζετε και δεν έχει να κάνει και τόσο με την όποια ιδεολογία. Η Nexstar βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της επίσης ιδιοκτήτριας τοπικών καναλιών Tegna, που έτσι και εγκριθεί θα καταστήσει την πρώτη ως τη μεγαλύτερη δύναμη στον χώρο. Η εξαγορά βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο της Federal Communications Commission (η υπηρεσία που ελέγχει τα media και τις τηλεπικοινωνίες) με τον επικεφαλής Brendan Carr να είναι διατεθειμένος να χαλαρώσει τους αυστηρούς κανονισμούς περί μονοπωλίων και καρτέλ εάν φυσικά η Nexstar δείξει καλή διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Όταν ο Carr αντέδρασε έντονα στα σχόλια του Kimmel και απείλησε με κυρώσεις το ABC η Nexstar τον πρόλαβε εμφανιζόμενη βασιλικότερη του βασιλέως αφαιρώντας οριστικά το Jimmy Kimmel Live από το πρόγραμμα (και με την υποψία ότι και η Tegna σκέφτεται να πράξει το ίδιο). Προηγήθηκε το κόψιμο του επίσης οικοδεσπότη late show (και έτερου αυστηρού επικριτή του Τραμπ) Stephen Colbert από το CBS, κίνηση που συνδέεται άμεσα με την έγκριση από την FCC της συγχώνευσης της μητρικής Paramount με την Skydance μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Σημειώστε πως ο Τραμπ, ο οποίος ζητάει εδώ και χρόνια την απόλυση ΟΛΩΝ των late night παρουσιαστών, πανηγύρισε δημόσια και δεόντως το κόψιμο των Colbert και Kimmel παρακινώντας το NBC να κάνει το ίδιο με τους δύο εναπομείναντες Jimmy Fallon και Seth Meyers.

Αυτό είναι το μεγαλείο της “ελευθερίας της έκφρασης” όπως την ερμηνεύει ο παγκόσμιος ακροδεξιός βόθρος που ηγείται ο Τραμπ και το κίνημα MAGA: μια ζοφερή δυστοπία όπου σατιρικές εκπομπές κόβονται, παρουσιαστές απειλούνται ή απολύονται και mainstream media εκβιάζονται ανοιχτά από κρατικές υπηρεσίες που στρατολογούνται ανοιχτά πλέον για την τρομοκρατία όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και τον βορειοκορεατικού τύπου ηγέτη της. Η ακροδεξιά φάρα ποτέ δεν κόπτονταν πραγματικά για την ελευθερία του λόγου, ήταν μόνο ένα όχημα για την κανονικοποίηση της ρητορικής μίσους, τη διατήρηση αναχρονιστικών νόμων και κανονισμών με το πρόσχημα της “παράδοσης”, την επιβολή της τρομοκρατίας και φίμωσης της κριτικής και φυσικά τη νομιμοποίηση της καταπίεσης ευάλωτων, αδύναμων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων.

Οι πραγματικοί υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου είμαστε αυτοί που θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα έκφρασης τόσο στους Jimmy Kimmel όσο και τους Charlie Kirk αυτού του κόσμου, άσχετα εάν ο ένας σατιρίζει και ελέγχει την όποια εξουσία ενώ ο άλλος την επέβαλε προσβάλλοντας, απαξιώνοντας και καταπιέζοντας τους ανθρώπους που κινούνται έξω απ’ τα δικά του στεγανά, πρότυπα και Βιβλικά διδάγματα. Δεν επιλέγουμε ποιους θα αφήνουμε να μιλούν, όλοι θα πρέπει να λένε αυτό που σκέφτονται και όπου παραβιάζονται νόμοι (πχ σε περίπτωση απειλής ζωής, υποκίνησης σε βία κλπ) να επεμβαίνουν οι Αρχές. Κάποιοι ξέρετε μπορούμε να διακρίνουμε την άποψη από το ποινικό αδίκημα.

Και όσοι χαίρεστε και επικροτείτε τον τραμπικό φασισμό πιστεύοντας ότι δεν σας αγγίζει, ότι βρίσκεστε στην πλευρά των νικητών σαν άλλοι δωσίλογοι και κοτσαμπάσηδες ή ότι δεν πρόκειται μια μέρα να στραφεί εναντίον σας με κάποια εξίσου παρανοϊκή πρόφαση, είστε ακόμα πιο ηλίθιοι από την αρχική εκτίμηση. Το μόνο παρήγορο είναι ότι η Ιστορία διδάσκει πως ο έρωτας της ανθρωπότητας με τον φασισμό περνάει μεν από το στομάχι αλλά ευτυχώς καταλήγει σχετικά γρήγορα σε εντερική εκκένωση...