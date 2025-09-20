DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική

Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφαση βασίζεται στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην προσδοκία ότι οι δείκτες χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε από 96,5% του ΑΕΠ το 2021 σε 64,3% τον Μάρτιο του 2025, χάρη στα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα και την ισχυρή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Η κυβερνητική πρόβλεψη για το 2025 κάνει λόγο για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, με περαιτέρω αύξηση στο 3,7% για την περίοδο 2026-2028. Με αυτά τα δεδομένα, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 43,3% του ΑΕΠ το 2028.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις στηρίζονται από το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα και τις συνετές δημοσιονομικές πολιτικές, αν και η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να θεωρείται ευάλωτη λόγω του μικρού μεγέθους της και της εξάρτησης από τον τομέα των υπηρεσιών.

Ικανοποιήση Κυβέρνησης

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αναβάθμιση είναι η δεύτερη μέσα στο 2025 και αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών οίκων προς την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

«Η αναβάθμιση επιβεβαιώνει την ορθολογική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος και ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε στη γραπτή δήλωσή του.

Η υπευθυνότητα της οικονομικής μας πολιτικής φέρνει αποτελέσματα και αναδεικνύει τις θετικές προοπτικές της χώρας μας, 🇨🇾

“DBRS upgraded the Republic of Cyprus' Long-Term Foreign and Local Currency - Issuer Ratings from A (low) to A”,https://t.co/1OBoWqP4VA — NikosChristodoulides (@Christodulides) September 19, 2025

Από την πλευρά του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι η αναβάθμιση της DBRS «προστίθεται σε μια ακολουθία διαδοχικών αναβαθμίσεων από όλους τους μεγάλους οίκους» και αποτελεί «έμπρακτη αναγνώριση της ισχυρής πορείας της οικονομίας». Πρόσθεσε ότι η συγκυρία με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Τορόντο αναδεικνύει τον διπλό στόχο της κυβέρνησης: την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την εδραίωση της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και συνεργασιών στην περιοχή.