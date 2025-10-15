Πέθανε η Αγαθούλα Παπάμιχαηλ: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Κοινή βούληση για θέσπιση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Συνυπέγραψε ο ΠτΔ με πέντε ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 η ώρα 15:00 το απόγευμα.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30
Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Γηροκομείο Αστρομερίτη και για την Εκκλησία του Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις