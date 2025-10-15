Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Αγαθούλα Παπάμιχαηλ: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 15.10.2025 - 10:57
Πέθανε η Αγαθούλα Παπάμιχαηλ: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους καθώς και στην κοινότητα Αστρμερίτης προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αγαθούλας Παπάμιχαηλ από Μόρφου και κάτοικο Αστρομερίτη που αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι στις 14 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Αυξιβίου στον Αστρομερίτη, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 η ώρα 15:00 το απόγευμα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Γηροκομείο Αστρομερίτη και για την Εκκλησία του Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη.

 

 

