ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

 15.10.2025 - 10:53
Συγκλονίζει εικόνα από κυπριακό σπίτι - Άδεια ράφια και ψυγείο - Μητέρα μονογονιός δεν έχει φαγητό για το παιδί της

Μια συγκλονιστική ανάρτηση από την εθελοντική ομάδα “For a better world” αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν συμπολίτες μας.

Εθελόντρια της ομάδας επισκέφθηκε το σπίτι μιας μητέρας μονογονιού με ένα μικρό παιδί και αντίκρισε ένα σχεδόν άδειο ψυγείο και ντουλάπια, γεμάτα μόνο με μερικά βασικά είδη.

Η μητέρα, όπως αναφέρει η ομάδα, εργάζεται και λαμβάνει το επίδομα μονογονιού, όμως με το υψηλό ενοίκιο, τους λογαριασμούς ρεύματος και νερού, καθώς και έκτακτα έξοδα που προέκυψαν, έφτασε στο σημείο να μην έχει καν φαγητό για το παιδί της.

Η εθελόντρια φρόντισε να της προσφέρει άμεσα τα απαραίτητα μέχρι να μαζευτεί περισσότερη βοήθεια, ενώ έκανε έκκληση στο κοινό να στηρίξει τη γυναίκα αυτή, ώστε να μην μείνει ξανά χωρίς τα βασικά αγαθά.

«Έδωσα ό,τι μπορούσα σήμερα για να μην μείνουν έτσι μέχρι να μαζευτεί ολοκληρωμένη βοήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

