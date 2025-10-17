Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι σημαίνει όταν κάποιος δεν καθαρίζει συχνά το σπίτι του;
LIKE ONLINE

Τι σημαίνει όταν κάποιος δεν καθαρίζει συχνά το σπίτι του;

 17.10.2025 - 15:37
Τι σημαίνει όταν κάποιος δεν καθαρίζει συχνά το σπίτι του;

Η καθαριότητα του σπιτιού δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική μας κατάσταση και επηρεάζει την ψυχική και σωματική μας υγεία.

Η εικόνα ενός παραμελημένου ή ακατάστατου σπιτιού είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από μια απλή έλλειψη χρόνου ή διάθεσης. Συχνά, κρύβει πίσω της συναισθηματικές δυσκολίες και ψυχολογικές προκλήσεις που βιώνουν οι κάτοικοί του.

Η ακαταστασία και η έλλειψη καθαριότητας δεν είναι μόνο πρακτικά ζητήματα. Συνδέονται άμεσα με το πώς αισθανόμαστε, λειτουργούμε και σχετιζόμαστε μέσα στο ίδιο μας το περιβάλλον.

Τι σημαίνει αν αποφεύγετε να καθαρίζετε το σπίτι σας

«Ένα κορεσμένο μυαλό, γεμάτο ανησυχίες και αισθήματα ανεπάρκειας, τείνει να αποτυπώνεται στον χώρο γύρω του», παρατηρούν ειδικοί ψυχικής υγείας, τονίζοντας πως η αποδιοργάνωση εντείνει τη δυσθυμία και την αποστροφή προς τις καθημερινές υποχρεώσεις.

Όταν κυριαρχεί το άγχος ή η κατάθλιψη, ακόμα και οι πιο απλές δουλειές του σπιτιού μπορεί να μοιάζουν βουνό. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: η ακαταστασία ενισχύει την ψυχολογική πίεση, η οποία με τη σειρά της δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η σύγχρονη καθημερινότητα, με τις αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις και τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Μετά από πολύωρη εργασία και πολλαπλές υποχρεώσεις, η καθαριότητα του σπιτιού περνά συχνά σε δεύτερη μοίρα. Όπως σημειώνεται, οι βασικές αιτίες που οδηγούν σε παραμέληση του νοικοκυριού σχετίζονται κυρίως με:

• Πολλές ώρες εργασίας -λιγότερος χρόνος για προσωπικές υποχρεώσεις
• Συνδυασμός οικογενειακών και επαγγελματικών απαιτήσεων -ανταγωνιστικές προτεραιότητες
• Σωματική και ψυχική κόπωση στο τέλος της ημέρας -μειωμένη ενέργεια και κίνητρο

Ωστόσο, η παραμέληση της καθαριότητας μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ενοίκων. Η συσσώρευση σκόνης, υγρασίας και ακάρεων μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα, ιδίως σε παιδιά και ηλικιωμένους. Η παρουσία τροφικών υπολειμμάτων και απορριμμάτων ευνοεί επίσης την ανάπτυξη παρασίτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών.

Η έκθεση σε σκόνη και μούχλα επιδεινώνει παθήσεις όπως άσθμα και ρινίτιδα, ενώ η παρουσία ακάρεων ενισχύει αλλεργικές αντιδράσεις. Παράλληλα, η απουσία καθαριότητας δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για έντομα και τρωκτικά.

Συμβουλές για να ξεκινήσετε την καθαριότητα

Για όσους νιώθουν πιεσμένοι χρονικά, υπάρχουν πρακτικές στρατηγικές που μπορούν να διευκολύνουν τη φροντίδα του σπιτιού. Η κατανομή των εργασιών σε μικρά καθημερινά βήματα και η συμμετοχή όλων των μελών του σπιτιού μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ψηφιακά εργαλεία, λίστες υποχρεώσεων και εφαρμογές για οργάνωση συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Μεταξύ των πιο χρήσιμων πρακτικών συγκαταλέγονται:
• Η δημιουργία λιστών με απλές, καθημερινές εργασίες
• Η χρήση ημερολογίων και apps για παρακολούθηση προόδου
• Η βοήθεια από επαγγελματίες καθαρισμού, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Πηγή: bovary.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
Η ανάρτηση της Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Φοιτητική χορηγία: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Ο πιο γκαντέμης φίλαθλος της χρονιάς - Η σύζυγός τον «τσάκωσε» με την ερωμένη του στο... γήπεδο

 17.10.2025 - 15:28
Επόμενο άρθρο

Αυτό το σύνδρομο είναι πιο συχνό από άσθμα και διαβήτη – Ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες

 17.10.2025 - 15:39
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

  •  17.10.2025 - 14:36
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

  •  17.10.2025 - 14:20
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

  •  17.10.2025 - 15:13
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

  •  17.10.2025 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα