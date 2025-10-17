Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Ο πιο γκαντέμης φίλαθλος της χρονιάς - Η σύζυγός τον «τσάκωσε» με την ερωμένη του στο... γήπεδο
LIKE ONLINE

VIDEO: Ο πιο γκαντέμης φίλαθλος της χρονιάς - Η σύζυγός τον «τσάκωσε» με την ερωμένη του στο... γήπεδο

 17.10.2025 - 15:28
VIDEO: Ο πιο γκαντέμης φίλαθλος της χρονιάς - Η σύζυγός τον «τσάκωσε» με την ερωμένη του στο... γήπεδο

Υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία μπορεί ξαφνικά να γίνει... τσακωτός ένας ή μία σύζυγος που ξενοκοιτάει (και όχι μόνο).

Ανάμεσα σε αυτά, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι εντάσσονται και τα γήπεδα. Μέχρι που ήρθε ένα βίντεο να μας αποδείξει ότι αν είσαι γκαντέμης, η ζημιά μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα στην... έδρα σου!

Στο εν λόγω βίντεο, λοιπόν, η απατημένη σύζυγος συναντά τον άντρα της και την ερωμένη του στις κερκίδες ενός γηπέδου. Η ένταση είναι εμφανής: χέρια που κουνιούνται νευρικά πέρα-δώθε, φωνές που σπάνε τη μονοτονία των συνθημάτων, και σε μια στιγμή, η γυναίκα να ανεβαίνει προς τη μεριά τους και να ρίχνει μερικές... ψιλές στον άντρα της.

Η ανατροπή, δεν αργεί να φανεί: Στη συνέχεια του «θρίλερ», η γυναίκα δεν φεύγει μόνη. Φεύγει χέρι-χέρι με τη γυναίκα με την οποία ο άντρας την απατούσε!

Το βίντεο έχει γίνει viral, έχοντας ήδη χιλιάδες προβολές και μοιράζεται με γρήγορους ρυθμούς σε Twitter, TikTok και Instagram.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί
Η ανάρτηση της Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Τους «χαμογέλασε» η τύχη: Όχι ένας, όχι δύο αλλά...20 τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους με χιλιάδες ευρώ – Πόσα κέρδισαν
Εσείς το ξέρατε; Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής είναι πιλότος σε κυπριακή εταιρεία – Πετάει από Ντουμπάι μέχρι Παρίσι
Φοιτητική χορηγία: Απορρίφθηκαν αιτήσεις επειδή υποβλήθηκαν από φοιτητές - Για πόσους εκκρεμεί η πληρωμή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

 17.10.2025 - 15:16
Επόμενο άρθρο

Τι σημαίνει όταν κάποιος δεν καθαρίζει συχνά το σπίτι του;

 17.10.2025 - 15:37
Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

Φόνος στη Λεμεσό: Kλοπιμαίο το όχημα των δολοφόνων του Δημοσθένους - Η πρώτη τοποθέτηση της Αστυνομίας

  •  17.10.2025 - 16:03
GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

GSI: Μετά την καταιγίδα ήρθε η ηρεμία - Συνάντηση ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας-Κύπρου στην Αθήνα

  •  17.10.2025 - 15:16
Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

Πάνω από δύο ώρες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στο Φανάρι ο Τυχικός

  •  17.10.2025 - 14:36
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Φειδίας Παναγιώτου: Πρώτη δημόσια εκδήλωση για το νέο κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία» - Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

  •  17.10.2025 - 14:20
Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις για τον θάνατο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  17.10.2025 - 16:05
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία

  •  17.10.2025 - 15:13
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Πρωτεύουσας - Πιθανότητα για κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε πότε και σε ποια σημεία

  •  17.10.2025 - 14:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα