VIDEO: Ο πιο γκαντέμης φίλαθλος της χρονιάς - Η σύζυγός τον «τσάκωσε» με την ερωμένη του στο... γήπεδο

Ανάμεσα σε αυτά, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι εντάσσονται και τα γήπεδα. Μέχρι που ήρθε ένα βίντεο να μας αποδείξει ότι αν είσαι γκαντέμης, η ζημιά μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα στην... έδρα σου!

Στο εν λόγω βίντεο, λοιπόν, η απατημένη σύζυγος συναντά τον άντρα της και την ερωμένη του στις κερκίδες ενός γηπέδου. Η ένταση είναι εμφανής: χέρια που κουνιούνται νευρικά πέρα-δώθε, φωνές που σπάνε τη μονοτονία των συνθημάτων, και σε μια στιγμή, η γυναίκα να ανεβαίνει προς τη μεριά τους και να ρίχνει μερικές... ψιλές στον άντρα της.

Η ανατροπή, δεν αργεί να φανεί: Στη συνέχεια του «θρίλερ», η γυναίκα δεν φεύγει μόνη. Φεύγει χέρι-χέρι με τη γυναίκα με την οποία ο άντρας την απατούσε!

Το βίντεο έχει γίνει viral, έχοντας ήδη χιλιάδες προβολές και μοιράζεται με γρήγορους ρυθμούς σε Twitter, TikTok και Instagram.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr