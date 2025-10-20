Ecommbx
Ψάχνετε για διακοπές τα Χριστούγεννα; Δείτε πότε πέφτουν οι τιμές των εισιτηρίων στο χαμηλότερο εύρος
Ψάχνετε για διακοπές τα Χριστούγεννα; Δείτε πότε πέφτουν οι τιμές των εισιτηρίων στο χαμηλότερο εύρος

 20.10.2025 - 09:27
Το καλοκαίρι μπορεί να αποτελεί ήδη παρελθόν, όμως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσετε να οργανώνετε τα ταξίδια των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Google Flights, βρισκόμαστε επισήμως στην περίοδο των «χαμηλών τιμών» για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων πριν από τη δημοφιλή εορταστική σεζόν.

Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων τιμών δείχνει ότι οι πιο οικονομικές κρατήσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών γίνονται περίπου 35 ημέρες πριν από τις διακοπές, ενώ για τα Χριστούγεννα, η ιδανική στιγμή είναι 51 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Με απλά λόγια, οι εβδομάδες από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου είναι η «χρυσή» περίοδος για όσους θέλουν να πετύχουν τις καλύτερες τιμές.

«Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε τα Χριστούγεννα, οι καλύτερες προσφορές βρίσκονται συνήθως όταν κάνετε κράτηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά η Google.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτές τις προσφορές, οι ειδικοί συνιστούν να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις τιμών στο Google Flights, ώστε να ενημερώνεστε όταν πέφτουν οι τιμές στις πτήσεις που σας ενδιαφέρουν.

Επίσης, όπως αναφέρει το Travel + Leisure, οι πτήσεις με ενδιάμεση στάση μπορούν να μειώσουν το κόστος έως και 22% σε σχέση με τις απευθείας, ενώ όσοι επιλέγουν να πετάξουν Δευτέρα έως Τετάρτη εξοικονομούν κατά μέσο όρο 13% σε σύγκριση με τα σαββατοκύριακα.

Αν και οι συγκεκριμένες ημέρες κράτησης δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την τελική τιμή (η φθηνότερη ημέρα είναι μόλις 1,3% φθηνότερη από την ακριβότερη), το πότε κλείνετε τα εισιτήριά σας κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Όπου κι αν σας βρουν τα φετινά Χριστούγεννα, το να ταξιδεύετε έξυπνα είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας.

Πηγή: www.newsbeast.gr

Την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να συναντηθεί το συντομότερο δυνατόν με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

