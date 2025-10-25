Ecommbx
Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση

 25.10.2025 - 20:41
Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με τη δολοφονία του γνωστού επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ολοένα και πιο κοντά σε όσους συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους εκτιμούν ότι βρίσκονται οι ανακριτές.

Οι εντατικές έρευνες των μελών της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού φαίνεται να δίνουν αποτέλεσμα ως προς την πορεία και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Άλφα οι ανακριτές βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης για τη μαφιόζικη εκτέλεση του Δημοσθένους, πριν από μια εβδομάδα, όταν ο ίδιος αναχώρησε από την οικία του με οδηγό τον δεκαεννιάχρονο γιο του.

Οι εκτελεστές επέβαιναν σε άσπρο βαν, το οποίο προπορευόταν και άνοιξαν πυρ εναντίον του συνοδηγού, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Δημοσθένους.

Οι ανακριτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν διάταγμα άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των πέντε υπόπτων και πλέον ευελπιστούν να μιλήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα δικαστικά εντάλματα έχουν εγκριθεί και με την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιδιωτικών τους τηλεφωνικών επικοινωνιών, ίσως προκύψουν νέα στοιχεία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η πατρίδα μας ως λιμάνι ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις, τονίζοντας ότι αυτό τον ρόλο θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

