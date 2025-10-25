Φόνος Δημοσθένους: «Ανοίγουν» τα κινητά οι ανακριτές - Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «ολοένα και πιο κοντά σε όσους συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους εκτιμούν ότι βρίσκονται οι ανακριτές.

Οι εντατικές έρευνες των μελών της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού φαίνεται να δίνουν αποτέλεσμα ως προς την πορεία και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Άλφα οι ανακριτές βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης για τη μαφιόζικη εκτέλεση του Δημοσθένους, πριν από μια εβδομάδα, όταν ο ίδιος αναχώρησε από την οικία του με οδηγό τον δεκαεννιάχρονο γιο του.

Οι εκτελεστές επέβαιναν σε άσπρο βαν, το οποίο προπορευόταν και άνοιξαν πυρ εναντίον του συνοδηγού, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Δημοσθένους.

Οι ανακριτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν διάταγμα άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των πέντε υπόπτων και πλέον ευελπιστούν να μιλήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα δικαστικά εντάλματα έχουν εγκριθεί και με την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιδιωτικών τους τηλεφωνικών επικοινωνιών, ίσως προκύψουν νέα στοιχεία.