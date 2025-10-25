Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σφράγιση του καταστήματος:

















Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων αναφέρει:



Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».



Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα