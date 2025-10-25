Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 25.10.2025 - 22:23

 25.10.2025 - 22:23
Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων σφράγισαν το απόγευμα του Σαββάτου το μπαρ στο οποίο κατανάλωσε ποτά η 16χρονη που πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σφράγιση του καταστήματος:

 



Η σφράγιση του μαγαζιού στο Γκάζι (2)
 

 

Η σφράγιση του μαγαζιού στο Γκάζι (3)



 
Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σφραγίστηκε το μπαρ όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων αναφέρει:

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθολική αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η πατρίδα μας ως λιμάνι ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από παρατεταμένες κρίσεις, τονίζοντας ότι αυτό τον ρόλο θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

