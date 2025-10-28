Πίεση: Τι θα συμβεί αν τρώμε ένα κουταλάκι αλάτι λιγότερο την ημέρα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Deepak Gupta, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στις ΗΠΑ, η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (μεγάλη) κατά περίπου 6 μονάδες (χιλιοστά της στήλης υδραργύρου/mm Hg) που πέτυχαν οι συμμετέχοντες με τη διατροφική παρέμβαση ήταν συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα ενός ευρέως χρησιμοποιούμενο φαρμάκου εκλογής για την υπέρταση. Το 70-75% όλων των συμμετεχόντων κατάφεραν να δουν την πίεσή τους να πέφτει, πρόσθεσε η Norrina Allen, Ph.D., καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

Η μελέτη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες για τη διερεύνηση της επίδρασης από τη μείωση του νατρίου (αλάτι) στη διατροφή στην αρτηριακή πίεση. Στόχος της ήταν να αποδείξει ότι η ημερήσια πρόσληψη 1.500 mg αλατιού (ένα κουταλάκι) που συστήνει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη της υπέρτασης, της μεγαλύτερης απειλής για την καρδιά.

Η μελέτη

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 213 άτομα 50 έως 70 ετών από τις πόλεις Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα και Σικάγο. Χωρίστηκαν τυχαία σε δύο διατροφικές ομάδες, μία με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (2.200 mg ημερησίως επιπλέον της συνήθους διατροφής τους) και μια με χαμηλή περιεκτικότητα (500 mg συνολικά ημερησίως) τις οποίες ακολούθησαν για μία εβδομάδα. Μετά τις επτά ημέρες, τα διατροφικά μοτίβα αντιστράφηκαν. Πριν από κάθε επίσκεψη στο πλαίσιο της μελέτης, γινόταν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και συλλογή ούρων 24ωρου.

Συγκριτικά με την πλούσια σε αλάτι διατροφή, η δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο σχετίστηκε με μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 7 έως 8 μονάδες, και κατά 6 μονάδες συγκριτικά με τη συνήθη διατροφή των συμμετεχόντων. Συνολικά, το 72% των συμμετεχόντων κατέγραψαν μείωση της συστολικής αρτηριακής τους πίεσης χάρη στη δίαιτα με λίγο αλάτι έναντι της συνηθισμένης διατροφής.

«Η μείωση της αρτηριακής πίεσης από τη χαμηλότερη διατροφική πρόσληψη νατρίου παρατηρήθηκε σε όλα σχεδόν τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με φυσιολογική πίεση, υψηλή αρτηριακή πίεση και ρυθμισμένη ή αρρύθμιστη υπέρταση. Όπως κάθε μορφή σωματικής δραστηριότητας είναι καλύτερη από την ακινησία για τους περισσότερους ανθρώπους, έτσι και οποιαδήποτε μείωση του νατρίου στη διατροφή είναι πιθανώς καλύτερη από το τίποτα όταν πρόκειται για την αρτηριακή πίεση» σχολίασε ο Δρ Gupta.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η ασφάλεια της διατροφικής παρέμβασης και τα άμεσα αποτελέσματά της σε μόλις επτά ημέρες λειτουργούν υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας για την ημερήσια πρόσληψη αλατιού, δεδομένου μάλιστα ότι υποκατάστατά του και προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο διατίθενται σε αφθονία.

Πηγή: ygeiamou.gr