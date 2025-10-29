VIDEO: Σάλος με influencer: Χόρευε στο νοσοκομείο δίπλα στον άρρωστο πατέρα της

Η 24χρονη TikToker Athena Paris βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης, ύστερα από σειρά βίντεο που ανάρτησε μέσα σε νοσοκομείο, όπου ο πατέρας της νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα στην καρδιά και το ήπαρ.

Η νεαρή δημιουργός, που μετρά περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και δραστηριοποιείται επίσης σε Instagram και YouTube, δημοσίευσε βίντεο στα οποία εμφανίζεται να χορεύει δίπλα στο κρεβάτι του πατέρα της. Οι αναρτήσεις έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων από χρήστες που την κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύτηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικογενειακή στιγμή για λόγους προβολής.

Σε ένα από τα βίντεο, η λεζάντα έγραφε «Κλωτσάω τη φυματίωση στον κ..ο», με την Paris να εξηγεί ότι ο χορός είναι για εκείνη τρόπος να διαχειριστεί τον πόνο και το άγχος, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια του πατέρα της ως «τη μεγαλύτερη δοκιμασία που έχουμε περάσει». Σε επόμενη ανάρτηση υποστήριξε πως θέλει να μεταφέρει «χαρά και θετική ενέργεια» μέσα στο νοσοκομείο, δηλώνοντας: «Δεν αντέχω τα νοσοκομεία, είναι πάντα μουντά. Προτιμώ να φέρνω χαμόγελα και κίνηση αντί για θλίψη».

Ωστόσο, πολλοί θεατές θεώρησαν τη στάση της ακατάλληλη και προσβλητική, σχολιάζοντας ότι στα περισσότερα βίντεο ο πατέρας της εμφανίζεται εξαντλημένος και σιωπηλός στο παρασκήνιο, ενώ εκείνη χορεύει μπροστά στην κάμερα. Οι επικριτές της την κατηγόρησαν για έλλειψη ενσυναίσθησης και υπερβολική ανάγκη για δημοσιότητα.

@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World - Michael Jackson

Πηγή: ethnos.gr