Καταγγελία Κυβερνητικών Ιατρών: Σοβαρή υποστελέχωση στην Ογκολογική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού – Στο όριο στη Λάρνακα

Η ανακοίνωση για την ανέγερση του νέου Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου στη Λάρνακα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την αποκέντρωση και αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας στην Κύπρο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στηρίζεται σε όραμα, σχεδιασμό και αποφασιστικότητα – τρεις έννοιες που δυστυχώς απουσιάζουν ολοένα και περισσότερο από τη διοίκηση του Ο.Κ.Υπ.Υ.

Την ώρα που ο Ογκολογικός Τομέας της χώρας κάνει ένα ακόμη άλμα προς τα εμπρός με ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινωνική στήριξη, ο Ο.Κ.Υπ.Υ. – ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών εντός του ΓεΣΥ και διαχειριστής των δημόσιων νοσηλευτηρίων – παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, επικαλούμενος για ακόμη μία φορά «εκκρεμούσα μελέτη βιωσιμότητας» για την επέκταση των ογκολογικών υπηρεσιών του.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι σκληρή και αμείλικτη:

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο αριθμός των εφημεριών της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού παραμένει ακάλυπτος λόγω ιατρικής υποστελέχωσης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια και την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου η Ογκολογική Κλινική λειτουργεί στο όριο των δυνατοτήτων της, με το ιατρικό προσωπικό να καλύπτει εξαντλητικά προγράμματα, συχνά χωρίς επαρκή αναπλήρωση ή προγραμματισμό εφημεριών.

Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βιώνουν την ανασφάλεια και την καθυστέρηση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας, την ώρα που ο Ο.Κ.Υπ.Υ. σιωπά – εγκλωβισμένος στη γραφειοκρατία, την αναβλητικότητα και την απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. καλεί ευθέως τη διοίκηση του Ο.Κ.Υπ.Υ. και το Υπουργείο Υγείας να απαντήσουν:

• Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει άμεσο σχέδιο ενίσχυσης των ογκολογικών κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια;

• Ποια είναι η στρατηγική του Ο.Κ.Υπ.Υ. για την ογκολογική φροντίδα, όταν οι ίδιες του οι κλινικές βρίσκονται στα όρια λειτουργικής κατάρρευσης;

• Και πώς δικαιολογείται η αδράνεια αυτή, την ώρα που άλλοι φορείς προχωρούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, χρηματοδότηση και επενδύσεις για το καλό των ασθενών;

Η κατάντια αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ανεπάρκεια – είναι θεσμική και ηθική αποτυχία.

Είναι η αποτύπωση ενός οργανισμού που, ενώ έχει αναλάβει τη διαχείριση των νοσηλευτηρίων του κράτους, αδυνατεί να προστατεύσει ακόμη και τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η δημόσια ογκολογική φροντίδα πρέπει να παραμείνει πυλώνας του συστήματος υγείας, με πλήρη στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση και λειτουργική επάρκεια σε όλα τα επίπεδα.

Οι ιατροί των δημόσιων νοσηλευτηρίων επιτελούν καθημερινά έργο ζωτικής σημασίας κάτω από αντίξοες συνθήκες, και δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν με αυταπάρνηση τα κενά μιας διοίκησης που αδυνατεί να πράξει τα αυτονόητα.

Η κοινωνία και οι ασθενείς αξίζουν καλύτερα. Και κάποιος πρέπει επιτέλους να αναλάβει ευθύνη.