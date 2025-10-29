Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπ. Νομικών: Αποδεκτοί οι λόγοι αναπομπής του περί Δημοσίων Συμβάσεων νόμου – Προχωρούν σε τροποποιήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ. Νομικών: Αποδεκτοί οι λόγοι αναπομπής του περί Δημοσίων Συμβάσεων νόμου – Προχωρούν σε τροποποιήσεις

 29.10.2025 - 13:59
Επ. Νομικών: Αποδεκτοί οι λόγοι αναπομπής του περί Δημοσίων Συμβάσεων νόμου – Προχωρούν σε τροποποιήσεις

Αποδεκτοί είναι οι λόγοι αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τροποιητικού νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο βασικός λόγος της αναπομπής του νόμου έγκειται στην υποχρεωτική κατάθεση εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του προσφεύγοντα, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ως προϋπόθεσης για να δίδεται το προσωρινό μέτρο από την Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής επί διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Στην αρχική της τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Bουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι ο νόμος προβλέπει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, σε περίπτωση που μια δημόσια σύμβαση υπόκειται σε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και πριν να παγοποιηθεί ένα έργο να μπαίνει μια μορφή εγγύησης.

Προσέθεσε ότι σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και τη Νομική Υπηρεσία απλοποιήθηκε η διαδικασία σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα υπολογίζεται η εγγύηση, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της αξίας του έργου σε ό,τι αφορά έργα, ενώ για άλλης μορφής σύμβαση, όπως στον τομέα της τεχνολογίας, προβλέπεται συγκεκριμένο ποσό (€10.000) με την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο θα επιστρέφεται, ενώ προβλέπεται και ο τρόπος της επιστροφής στον προσφεύγοντα.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας ανέφεραν σχετικά με τους λόγους αναπομπής ότι δεν υπήρχε προβλεψιμότητα, καθώς ο νόμος μιλούσε γενικά και αόριστα περί παροχή εγγύησης, προκαλώντας ασάφεια που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι θέτει πρόσκομμα ως προς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Προσέθεσαν ότι πρόκειται για διατάξεις που δοκιμάζονται, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται στην συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων που θα επιτρέψουν να υποστηριχθεί η νομιμότητα της πρόνοιας ενώπιον δικαστηρίων.

Εξέφρασαν παράλληλα ανησυχία για το ύψος του ποσού της εγγυητικής (1% επί της σύμβασης) και κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί απαγορευτικό, εισηγούμενοι άτυπα ποσοστό 0,5%.

Οι εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου είπαν σχετικά με το ποσό ότι δεν υπάρχει τραπεζική εγγυητική άρα και κόστος έκδοσης και παρακράτησης, συνεπώς το ποσοστό του 1% δεν επηρεάζει κάποιον να παράσχει μια προσωπική εγγυητική, ενώ βοηθά στην αντιμετώπιση μιας αδυναμία της οδηγίας.

Προσέθεσε ότι η εγγυητική θα εκπίπτει μόνο σε περίπτωση που επικυρωθεί η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Από την πλευρά των μελών της επιτροπής, ο Bουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξέφρασε αρνητική θέση επί του νέου κειμένου, ενώ ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, εξέφρασε επιφυλάξεις κατά τα πόσο το ποσοστό του 1% είναι υπερβολικό.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, είπε ότι οι λόγοι αναπομπής γίνονται αποδεκτοί και θα ακολουθήσει τροποποίηση του κειμένου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Διαφημίζουν «θαυματουργές θεραπείες» διαβήτη μέσω διαδικτύου – Ψευδογιατροί παρουσιάζονται σε deepfake βίντεο και εξαπατούν πολίτες
«Διαγωνισμός» για τον «Γάρο της ημέρας» - Οι δύο που…ζητάνε την πρωτιά σε πάρκινγκ στη Λεμεσό – Φωτογραφία
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζώρτζια Παναγή για Ευριπίδου: «Δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ ξανά μαζί της»

 29.10.2025 - 13:55
Επόμενο άρθρο

Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό: Άλλο η υγεία και άλλο οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου

 29.10.2025 - 14:04
Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Πολύ εποικοδομητική, χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

  •  29.10.2025 - 14:38
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

  •  29.10.2025 - 14:22
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57
Προσοχή – νέα απάτη: Παραβιάζουν λογαριασμούς email και προσποιούνται υπαλλήλους για να κλέψουν εταιρείες – Τι να προσέξετε

Προσοχή – νέα απάτη: Παραβιάζουν λογαριασμούς email και προσποιούνται υπαλλήλους για να κλέψουν εταιρείες – Τι να προσέξετε

  •  29.10.2025 - 12:22
Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρό ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα 12χρονο αγόρι

Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρό ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένα 12χρονο αγόρι

  •  29.10.2025 - 13:26
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  29.10.2025 - 13:37
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»

  •  29.10.2025 - 11:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα