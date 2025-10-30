Ecommbx
Ξέρω τι θα δεις αυτό το Halloween στο HBO Max: It: Welcome to Derry

HBO WHAT TO WATCH ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΟ ΝΟΜΙΚΟ 30.10.2025 - 14:29
Πάνω στην ώρα για το Halloween ανέβηκε στο ΗΒΟ Max η πολυαναμενόμενη σειρά It: Welcome to Derry, το prequel των πετυχημένων ταινιών τρόμου It (2017) και It: Chapter Two (2019) που βασίζονται όλα στο επικό μυθιστόρημα του Stephen King από το 1986

Η σειρά, σε παραγωγή των δημιουργών των ταινιών Andy και Barbara Muschietti, διαδραματίζεται το 1962—ακριβώς 27 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας—και επιχειρεί να διερευνήσει τις ρίζες του κακού που στοιχειώνει τη μικρή πόλη Ντέρι του Μέιν κι έχει συνήθως τη μορφή του δαιμονικού κλόουν Pennywise (o Bill Skarsgård επαναλαμβάνει τον ρόλο που απογείωσε την καριέρα του) που αρπάζει και δολοφονεί με φρικτό τρόπο τα παιδιά της περιοχής. Ύστερα από μια σειρά από υπερφυσικά συμβάντα και την εξαφάνιση ενός μικρού αγοριού, μια ετερόκλητη παρέα παιδιών αντιλαμβάνεται ότι κάτι πάει τρομακτικά λάθος στη μικρή του πόλη και αποφασίζουν να το ερευνήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή τους αλλά και την ίδια τους τη λογική. Την ίδια περίοδο ένας μαύρος πιλότος, ήρωας του πολέμου της Κορέας, καταφθάνει με την οικογένειά του στο (κυρίως λευκό) Ντέρι καθώς έχει μετατεθεί στη γειτονική στρατιωτική βάση όπου -σωστά μαντέψατε από τη στιγμή που βρισκόμαστε στο σύμπαν του King- διεξάγονται μυστηριώδη πειράματα και μυστικές αποστολές.

Από την πρώτη σκηνή στο αυτοκίνητο -ένα tour de force κλειστοφοβίας, παράνοιας και φρίκης- η σειρά δείχνει τις προθέσεις της που δεν είναι άλλες φυσικά από το να καταστήσει σαφές ότι η σειρά δεν θα υπολείπεται στο παραμικρό από την ανατριχιαστική ατμόσφαιρα, την ένταση και τον καταχθόνιο τρόμο των δύο ταινιών. Βέβαια παίρνει τον χρόνο της ανάμεσα στις εφιαλτικές βινιέτες για να χτίσει το σύμπαν της καταραμένης πόλης και να μας γνωρίσει τους χαρακτήρες, ενσωματώνοντας στην αφήγηση το ιστορικό πλαίσιο (η δαιμονική δύναμη τρέφεται από τις φυλετικές διακρίσεις και εντάσεις της ψυχροπολεμικής εποχής).

Με υπέροχη αναπαράσταση της Αμερικής των early 60s, έντονο κοινωνικό σχόλιο και μερικές πολύ γραφικές σκηνές τρόμου, το It: Welcome to Derry είναι ακόμα μία ευπρόσδεκτη προσθήκη στο διαρκώς επεκτεινόμενο σύμπαν του Stephen King (που τρεντάρει και πάλι αν και δεν θυμάμαι εποχή που να μην το έκανε) και μια σειρά που προσφέρει εκτός από ανατριχίλες, ουσία και βάθος. Συγκρίθηκε άδικα με το Stranger Things από την άποψη ότι μία από τις βασικές εμπνεύσεις για το mega hit του Netflix υπήρξε το Losers Club του It. Είναι το Stranger Things που King-ίζει (όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι δημιουργοί του) και όχι το αντίστροφο.

Αν έχετε ΗΒΟ Max ξέρετε τι θα δείτε τη νύχτα του Halloween. Αν δεν έχετε ακόμα, το πλάνο HBO Max Standard είναι διαθέσιμο χωρίς επιπλέον χρέωση σε επιλεγμένα πλάνα της Cablenet. Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού HBO Max. Ισχύουν οι Όροι Χρήσης του HBO Max. 18+. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FULL DISCLOSURE: Το παρόν είναι μια πληρωμένη συνεργασία με την Cablenet όμως οι προτάσεις από τη συλλογή του ΗΒΟ είναι 100% προσωπικές και αληθινές αλλιώς δεν θα έφεραν την υπογραφή μου.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία της Γενικής Γραμματέως (ΓΓ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κας Thérèse Blanchet.

