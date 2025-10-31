Τα ακούσαμε όλα: Αστυνομικός είπε ότι έσωσε γυναίκα από φλεγόμενη οικία για να πάει προαγωγή - Η ίδια τον έβγαλε... ψεύτη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο Αστυνομικός καταδικάστηκε από πειθαρχικό δικαστήριο και με προσφυγή του ζητούσε την ακύρωση της καταδίκης του. Το Δικαστήριο επισφράγισε την πειθαρχική καταδίκη του, σημειώνοντας πως ουδείς αμφισβήτησε τη συνεισφορά του στην κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο όλα κρίθηκαν από το γεγονός ότι η γυναίκα που φερόταν να διέσωσε, τελικά δήλωσε ότι βγήκε μόνη της από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο υπεύθυνος υπαστυνόμος του Αστυνομικού Σταθμού ΧΧΧΧ υπέβαλε προς τον αστυνομικό διευθυντή επαρχίας ΧΧΧΧ, με επιστολή του ημερομηνίας 19.10.2016, εισήγηση για επ’ ανδραγαθία προαγωγή του αιτητή ή παροχή ηθικής ή υλικής αμοιβής, σε σχέση με τη δράση του, κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, στις 17.9.2016 και ώρα 17:00 ο αιτητής, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, προσέτρεξε σε πολυκατοικία από την οποία ακούστηκε γυναίκα που φώναζε «βοήθεια, κάποιος να καλέσει την Πυροσβεστική», όπου διαπίστωσε πως έβγαιναν πυκνοί καπνοί από ισόγειο διαμέρισμα. Αφού εισήλθε εντός του διαμερίσματος, εντόπισε τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ, το διαμέρισμα γεμάτο μαύρους καπνούς και, αφού πλησίασε τη γυναίκα, την απομάκρυνε από το διαμέρισμα με ασφάλεια στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας, όπου έκανε προσπάθειες για να την ηρεμήσει και να αναπνεύσει.

Μετέπειτα, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, και με κίνδυνο της ζωής του, μέσω πυροσβεστήρα που εξασφάλισε από γειτονικό σπίτι, εισήλθε εκ νέου στο διαμέρισμα και περιόρισε στο ελάχιστο τη φωτιά που έβγαινε από το πλυντήριο και επεκτεινόταν στον χώρο της κουζίνας. Ακολούθως, ο ίδιος ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παραμένοντας στη σκηνή μέχρι την άφιξή της, τα μέλη της οποίας κατέσβησαν πλήρως τη φωτιά.

Σημειώνεται ότι, προτού υποβληθεί εισήγηση προς το Μόνιμο Εξεταστικό Συμβούλιο για την απονομή ηθικής αμοιβής ή μεταλλείου αξίας και τιμής ή επ’ ανδραγαθία προαγωγή, ζητήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των ανωτέρω γεγονότων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με δύο επιστολές λοχιών της Υπηρεσίας επιβεβαιώνονταν τα γεγονότα, όχι όμως ότι ο εν λόγω αστυφύλακας βοήθησε την ένοικο να βγει από το διαμέρισμά της.

Ενόψει των πιο πάνω, ο τότε αρχηγός Αστυνομίας αποφάσισε όπως διεξαχθεί διοικητική έρευνα, προτού επιληφθούν του αιτήματος του αιτητή για προαγωγή επ’ ανδραγαθία. Η ένοικος του διαμερίσματος έδωσε τρεις καταθέσεις. Στη δεύτερη κατάθεσή της διαφοροποίησε τα γεγονότα, λέγοντας ότι μόνη της βγήκε από το διαμέρισμα. Ενόψει τούτου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη του αστυφύλακα για ανάρμοστη συμπεριφορά και για ψεύδος ή διαστροφή ή απόκρυψη της αλήθειας και του επιβλήθηκε ποινή στέρησης ενός ημερομισθίου για την πρώτη κατηγορία και δύο ημερομισθίων για τη δεύτερη κατηγορία.

Άσκησε έφεση κατά της απόφασης και το Συμβούλιο Εφέσεων της Αστυνομίας επικύρωσε την καταδίκη του. Εναντίον της απόφασης αυτής καταχώρησε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο προχθές την απέρριψε, κρίνοντας ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων να επικυρώσει την απόφαση του Προεδρεύοντος Αξιωματικού υπήρξε νόμιμη και εύλογη, υπό το φως των στοιχείων και δεδομένων.