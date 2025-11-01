Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Εμπορίου: Στόχος η ανάδειξη του κυπριακού επίπλου στις διεθνείς αγορές

 01.11.2025 - 12:16
Υπ. Εμπορίου: Στόχος η ανάδειξη του κυπριακού επίπλου στις διεθνείς αγορές

Η ανάδειξη του κυπριακού επίπλου στις διεθνείς αγορές αποτελεί στόχο που συμμερίζεται το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, είπε ο Υπουργός, Γιώργος Παπαναστασίου, σε χαιρετισμό του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ).

Ο Υπουργός παρευρέθηκε στη συνέλευση εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε ειλημμένες υποχρεώσεις.

«Ο ΠΑΣΥΒΕΞ εκπροσωπεί έναν από τους πιο δημιουργικούς, αλλά και πιο παραδοσιακούς κλάδους της κυπριακής βιομηχανίας, με ξεχωριστή θέση στο παραγωγικό μας οικοσύστημα. Η βιομηχανία ξύλου και επίπλου, αν και συνεισφέρει λιγότερο από 2% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, διαδραματίζει κοινωνικοοικονομικό ρόλο που υπερβαίνει κατά πολύ τα στατιστικά μεγέθη. Συνδυάζει δεξιοτεχνία, αισθητική, καινοτομία και πολιτιστική συνέχεια, συμβάλλοντας όχι μόνο στην απασχόληση, αλλά, κυρίως, στη διατήρηση της κυπριακής ταυτότητας μέσα από προϊόντα που φέρουν ποιότητα, χαρακτήρα και παράδοση», είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, στηριγμένες κατά κύριο λόγο σε μικρομεσαίες μονάδες, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα του πώς η εξειδίκευση, η προσήλωση στην ποιότητα και η αγάπη για το αντικείμενο μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εξάλλου, όπως σημείωσε, η κυπριακή βιομηχανία διανύει σήμερα μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων, αλλά και μεγάλων ευκαιριών. "Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου μας", ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Κύπρος εξασφάλισε €226 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», καθώς και €137 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την εφαρμογή δράσεων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία. Μέσα από τα Σχέδια Χορηγιών καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η ενθάρρυνση της νέας επιχειρηματικότητας, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, η ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, η ενίσχυση της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, καθώς και η προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις.

«Γνωρίζουμε ότι πολλές επιχειρήσεις του δικού σας κλάδου έχουν ήδη αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία, επενδύοντας σε νέες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Οι προσπάθειες σας αυτές, καθώς και οι πρωτοβουλίες που συνεχώς αναλαμβάνετε αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα εξωστρέφειας και προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς», επισήμανε ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Υπογράμμισε ότι η ανάδειξη του κυπριακού επίπλου σε διεθνείς αγορές και η αξιοποίηση της αειφορίας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι στρατηγικοί στόχοι που το Υπουργείο συμμερίζεται και στηρίζει πλήρως. «Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, όπου ο ανταγωνισμός με προϊόντα μαζικής παραγωγής –κυρίως ασιατικής προέλευσης– είναι άνισος. Ωστόσο, μάς γεμίζει αισιοδοξία να βλέπουμε μέλη σας να διακρίνονται και να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα, η δημιουργικότητα και η τεχνική αρτιότητα παραμένουν τα ισχυρότερά σας εφόδια για το μέλλον», ανέφερε.

Ο Υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εργάζεται επίσης για την αναβάθμιση των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών, τη βελτίωση των υποδομών τους και τη διάθεση νέων χώρων σε δραστηριότητες με αναπτυξιακό δυναμικό. Παράλληλα, «επιδιώκουμε τη στενότερη συνεργασία με τους βιομηχανικούς συνδέσμους και σημαντικούς μας εταίρους, όπως η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ώστε οι πολιτικές μας να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, ο ΠΑΣΥΒΕΞ, με τη μακρόχρονη και ουσιαστική του δράση, αποτελεί πολύτιμο κρίκο σύνδεσης μεταξύ των επιχειρηματιών του κλάδου και της Πολιτείας. «Η συμβολή σας στην προώθηση θεμάτων εκσυγχρονισμού, κατάρτισης, πιστοποίησης προϊόντων και ενίσχυσης της ποιότητας είναι καθοριστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας ξύλου και επίπλου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο γνωρίζει τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, και διαβεβαιώνοντας ότι σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ρεαλισμό, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης για την αντιμετώπισή τους».

Καταληκτικά, ο Υπουργός είπε ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά στο πλευρό του κλάδου, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη μεταποίηση, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προάγει την καινοτομία και την κυπριακή δημιουργικότητα.

