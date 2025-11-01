Έβαλε σακούλα στο κεφάλι του αδερφού του και μετά έκαψε το σπίτι - Το χρονικό της πυρκαγιάς στο Ηράκλειο με νεκρούς μάνα και γιο

Μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη φλεγόμενη κατοικία, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε πέφτοντας από την ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έλαβε χθες βράδυ κλήση για πυρκαγιά σε οικία πρώτου ορόφου στην περιοχή του Μασταμπά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Επρόκειτο για μια γυναίκα 94 ετών, και τον 60χρονο γιο της, οι οποίοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι με τον 57χρονο δράστη.

Ο 60χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα του διαμερίσματος.

Ο δράστης πήδηξε στο κενό

Ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο σημείο, ο 57χρονος δράστης εντοπίστηκε στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου, προσπαθώντας, σύμφωνα με την αστυνομία, να διαφύγει. Στη συνέχεια, έπεσε στο κενό, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας είχε προκαλέσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό.

Ο δράστης ζούσε με τα θύματα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 57χρονος ζούσε μόνιμα με τη μητέρα και τον αδελφό του στο ίδιο σπίτι. Ο αδελφός του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ήταν κλινήρης, ενώ η μητέρα του ήταν σε προχωρημένη ηλικία.

Χθες (31/10) για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 57χρονος έβαλε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι του αδερφού και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι με τη χρήση εύφλεκτου υλικού.

Τόσο η μητέρα όσο και ο αδερφός του πέθαναν μιας και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η προανάκριση και τα επόμενα βήματα

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής (Υ.Δ.Ε.Ε.) Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, καθώς και νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού. «Ακούσαμε δυνατές φωνές και μετά είδαμε καπνό να βγαίνει από το σπίτι. Σε λίγα λεπτά ήρθαν τα πυροσβεστικά και η αστυνομία. Ήταν κάτι φρικτό, όλοι ήμασταν σοκαρισμένοι», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας ανέφερε ότι η οικογένεια ήταν γνωστή στην περιοχή και ζούσε ήσυχα: «Ήταν μια ήρεμη οικογένεια. Η μητέρα ήταν πολύ ηλικιωμένη, και ο ένας γιος της είχε κινητικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι έγινε».