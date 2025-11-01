Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

 01.11.2025 - 12:37
Κρητική βεντέτα με νεκρούς από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου μετά από αντίποινα για βόμβα - Πάνε τραυματίες με αγροτικά στα νοσοκομεία

Αιματηρό περιστατικό ανάμεσα σε δύο οικογένειες σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. 

Νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν μια γυναίκα 57 ετών νεκρή, και πέντε τραυματίες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η μία οικογένεια έβαλε εκρηκτικό μηχανισμό σε υπό κατασκευή κατοικία της άλλης οικογένειας.

Στη συνέχεια τα μέλη της άλλης οικογένειας άρχισαν να γαζώνουν σπίτια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της αστυνομίας.

Μάλιστα το Σάββατο (1/11) στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

 

