Νεκρός άνδρας στην Αγ. Ναπα: Εδώ βρέθηκε η σορός του – Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 9:10 το πρωί σε σημείο κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας στα βράχια, ενώ η σορός του παραλήφθηκε και θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Εκ πρώτης φαίνεται πως ο θάνατος του άνδρα δεν αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί και από τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να είναι αλλοδαπός από την Ινδία ηλικίας 35 ετών περίπου

