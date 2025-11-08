Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νεκρός άνδρας στην Αγ. Ναπα: Εδώ βρέθηκε η σορός του – Δείτε φωτογραφία από το σημείο

 08.11.2025 - 12:46
Νεκρός άνδρας στην Αγ. Ναπα: Εδώ βρέθηκε η σορός του – Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Περαστικοί εντόπισαν τη σορό του νεκρού άνδρα στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας το πρωί του Σαββάτου (08/11)

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 9:10 το πρωί σε σημείο κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας στα βράχια, ενώ η σορός του παραλήφθηκε και θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας πάνω στα βράχια στην Αγία Νάπα

Εκ πρώτης φαίνεται πως ο θάνατος του άνδρα δεν αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί και από τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να είναι αλλοδαπός από την Ινδία ηλικίας 35 ετών περίπου

Δείτε φωτογραφία από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός:

 

 

