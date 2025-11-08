ΕΔΕΚ: Την Κυριακή η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη - Οι απουσίες, το μεγάλο στοίχημα και το κάλεσμα Αναστασίου

Κάλεσμα επανένταξης χωρίς αποκλεισμούς

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, απηύθυνε κάλεσμα σε όλα τα μέλη και στελέχη του κόμματος, περιλαμβανομένων όσων αποστασιοποιήθηκαν, διαγράφηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς, να παραστούν στη Συνδιάσκεψη. Με τη συμμετοχή τους, όπως τόνισε, θα θεωρούνται αυτομάτως επανενταγμένοι στο κόμμα, χωρίς άλλες διαδικασίες ή προϋποθέσεις.

«Οι πόρτες της ΕΔΕΚ είναι ανοιχτές. Κανένας δεν περισσεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασίου, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα και η συλλογικότητα αποτελούν προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πορεία προς τις εκλογές.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, η συγκεκριμένη απόφαση εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή και επικυρώθηκε από το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο στήριξε τη θέση του Προέδρου- πως η συμμετοχή των μελών από τις 9 Νοεμβρίου και εξής θα σημαίνει πλήρη αποδοχή των αρχών, των αξιών και των θέσεων της ΕΔΕΚ- όπως αυτές καθορίζονται από τα συλλογικά της όργανα.

Η επόμενη μέρα της Συνδιάσκεψης

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ θεωρεί τη Συνδιάσκεψη ορόσημο για την αναγέννηση του κόμματος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, επιχειρείται να σταλεί μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης και οργανωτικής ανασυγκρότησης μετά από μια περίοδο εσωτερικών εντάσεων και αποχωρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης θα παρουσιαστούν οι έξι πυλώνες των πολιτικών θέσεων της ΕΔΕΚ, που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση του προγραμματικού σχεδίου για τις εκλογές του 2026. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι Κούλης Μαυρονικόλας και Σοφοκλής Σοφοκλέους, δύο στελέχη που έχουν διαχρονικά συνδεθεί με την πορεία του κόμματος.

Την παρουσία του στη Συνδιάσκεψη έχει επιβεβαιώσει και ο τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Αντιθέτως, δεν αναμένεται να παραστούν οι Κωστής Ευσταθίου και Δημήτρης Παπαδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαδάκης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για πιθανή υποψηφιότητα με το ΑΛΜΑ στις εκλογές του 2026, πιθανότατα στην επαρχία Λευκωσίας.

Διεργασίες για τα ψηφοδέλτια σε πλήρη εξέλιξη

Παράλληλα, οι διεργασίες για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων της ΕΔΕΚ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι λίστες των υποψηφίων θα συνδυάζουν έμπειρα στελέχη με νέα πρόσωπα, στοχεύοντας σε ένα ανανεωμένο και αξιόπιστο ψηφοδέλτιο.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί υποψηφιότητες στις περισσότερες επαρχίες:

Λευκωσία: Μορφάκης Σολομωνίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος) και Πάμπος Χριστοδούλου (Αντιπρόεδρος).

Λεμεσός: Λύσανδρος Λυσάνδρου και Αγγέλα Ιωάννου.

Πάφος: Βάσος Δημητρίου, Μιχάλης Χαραλάμπους, Ανδρέας Σίκκης, Φίλιππος Φιλίππου και Παναγιώτης Βορκάς.

Λάρνακα: Βαγγέλης Γεωργιάδης, με πιθανή συμμετοχή και του Σοφοκλή Σοφοκλέους.

Στην Κερύνεια, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Η διαδικασία, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, εξελίσσεται σε κλίμα συνεργασίας, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ψηφοδέλτιο που θα αντικατοπτρίζει τη νέα φυσιογνωμία της ΕΔΕΚ και θα ενισχύσει τη θέση της στο πολιτικό σκηνικό.

Το μεγάλο στοίχημα της ενότητας

Το στοίχημα της ηγεσίας είναι η μαζική συμμετοχή των μελών και η επιστροφή όσων είχαν απομακρυνθεί, ώστε να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

Όπως τονίζουν στελέχη του κόμματος, η Συνδιάσκεψη δεν είναι απλώς μια εσωκομματική διαδικασία. Είναι μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της ΕΔΕΚ, για ανασύνταξη των δυνάμεών της και για επανεκκίνηση της σοσιαλδημοκρατικής φωνής στον δημόσιο διάλογο.

Η επιτυχία της Συνδιάσκεψης θα αποτελέσει καθοριστικό δείκτη για το αν το κόμμα μπορεί να ανακτήσει την πολιτική του δυναμική και να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία του στη Βουλή και στην κοινωνία το 2026.