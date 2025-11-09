Μπήκατε σε σχέση και έχετε σκύλο; Δείτε πώς θα καταλάβετε εάν σας ζηλεύει και δεν θέλει τον νέο σας σύντροφο

Και οι σκύλοι και οι γάτες αγαπούν τους κηδεμόνες τους και δένονται μαζί τους. Αν ζείτε μόνοι σας με ένα κατοικίδιο, αυτό θα εξαρτηθεί εντελώς από εσάς και δεν θα φεύγει από δίπλα σας. Πολλές φορές μάλιστα τα κατοικίδια δυσκολεύονται να δώσουν χώρο σε κάποιον άλλον εκτός από εσάς.

Μία λοιπόν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετοί κηδεμόνες σκύλων είναι όταν έρχεται νέος σύντροφος στο σπίτι. Εκεί αλλάζουν λίγο -ή και πολύ- οι ισορροπίες και ταράζεται η ηρεμία της καθημερινότητας. Χαρά για εσάς αλλά όχι και τόση χαρά για τον σκύλο σας.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί σκύλοι δεν έχουν με αυτό κανένα πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή ”καλοσωρίζουν” το νέο άτομο και το δέχονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και όλοι περνάνε καλά και γίνονται μια υπέροχη παρέα.

Όμως υπάρχουν και εκείνοι, οι απολύτως εξαρτημένοι από εσάς, που μια τέτοια αλλαγή τους ταράζει και τους αγχώνει. Και εκεί που νιώθουν βασιλιάδες, αρχίζουν να εμφανίζουν συμπεριφορές ζήλιας. Και σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να μη μείνετε αμέτοχοι σε αυτό σκεπτόμενοι ότι κάποια στιγμή θα περάσει. Οφείλετε να κάνετε ό,τι θα κάνατε αν ερχόταν δεύτερο παιδί στο σπίτι. Μικρά παιδιά είναι άλλωστε τα κατοικίδιά μας. Πρέπει να τα έχουμε σε όλες τις καταστάσεις ευτυχισμένα.

Κάποιες όμως φορές δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τα σημάδια της ζήλιας του σκύλου μας. Μερικά είναι εμφανή. Δεν είναι όμως όλα.

Θα σας πούμε κάποια από αυτά τα σημάδια, κάποιες συμπεριφορές που φανερώνουν ζήλια και δυσφορία στη νέα κατάσταση, ώστε να δράσετε έγκαιρα για να μην παγιωθούν και τα πράγματα γίνουν πιο δύσκολα.

1. Δείχνει καταστροφική συμπεριφορά

Οι γάτες όταν νιώσουν ζήλια συχνά αντιδρούν με το να αρχίσουν να γρατζουνίζουν και να καταστρέφουν τα έπιπλα. Καναπέδες, πολυθρόνες και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Αυτό όμως είναι κάτι που θα κάνει και ένας σκύλος.

Δαγκώματα στα έπιπλα, γδάρσιμο των χαλιών, πηδήματα πάνω σε επιφάνειες που ο σκύλος σας ξέρει ότι δεν επιτρέπονται. Ηθελημένη ανυπακοή και γενικά καταστροφική συμπεριφορά. Όλα αυτά δείχνουν ζήλια και ότι ο σκύλος νιώθει παραμελημένος.

Οι σκύλοι συμπεριφέρονται έτσι για να πάρουν πίσω την κυριαρχία τους και να αποκαταστήσουν την ισορροπία στη σχέση τους με τους κηδεμόνες τους. Συμπεριφορές ενστικτώδεις για να δείξουν ότι είναι οι αρχηγοί.

Αν παρατηρήσετε ότι η συμπεριφορά του σκύλου σας έχει αρχίσει να γίνεται άσχημη με την έλευση του νέου σας συντρόφου στο σπίτι, θα πρέπει να σκεφτείτε τη δική σας συμπεριφορά, δηλαδή αν έχει αλλάξει. Κάποιες φορές όντως έχει αλλάξει.

Τον πρώτο λοιπόν καιρό δεν πρέπει να δείχνετε περισσότερη αγάπη στον νέο σας σύντροφο. Και φερθείτε στον σκύλο σας όπως πριν. Πολλές αγκαλιές, πολλά παιχνίδια και πολλή αγάπη. Πηγαίνετε κανονικά τις βόλτες μαζί του και ασχοληθείτε με αυτόν όπως πριν. Μην αλλάξετε τη ρουτίνα του. Μην τον αφήνετε μόνο και παραπονεμένο. Δώστε του παράλληλα πράγματα για να μασάει ώστε να μην ξεσπάει στα έπιπλα. Και επιτηρήστε τον όσο μπορείτε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον μαλώνετε και να τον τιμωρείτε. Θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Δείξτε τεράστια κατανόηση.

2. Κάνει διάφορα κόλπα

Αυτά μπορεί να είναι: Να κυλιέται στο πάτωμα, να περιστρέφεται σε κύκλους και άλλα, με σκοπό να του δώσετε σημασία και να ασχοληθείτε μαζί του. Όλα τα σκυλιά θέλουν να δείχνουν τις ικανότητές τους. Και οι περισσότεροι κηδεμόνες αρέσκονται να τα βλέπουν εκείνη την ώρα. Όμως όταν αυτά γίνονται συνέχεια, παύουν να είναι χαριτωμένα.

Όπως καταλαβαίνουμε, όλα γίνονται γιατί ο σκύλος σας νιώθει παραμελημένος. Ότι ζηλεύει και θέλει να κερδίσει και πάλι τη θέση που είχε στην καρδιά σας. Οπότε και πάλι εσείς θα πρέπει να ασχοληθείτε μαζί του και να του δείξετε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θα πρέπει να τον επιβραβεύετε όταν κάνει τα κόλπα του αλλά να του θυμίζετε και τις εντολές που του έχετε διδάξει ώστε να ξέρει πότε να σταματήσει. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στα κόλπα που κάνει απλά για παιχνίδι και τα κόλπα που κάνει για να δείξει ότι θέλει απεγνωσμένα την προσοχή σας. Οπότε είναι σημαντικό να ξεχωρίσετε αυτές τις δύο συμπεριφορές και όταν δείτε ότι ισχύει η δεύτερη περίπτωση, να σταματήσετε να τον επιβραβεύετε και να κάνετε τα πιο πάνω, εντολές, περισσότερη ασχολία μαζί του κτλ.

3. Κάνει την ανάγκη του σε εσωτερικούς χώρους

Αυτή είναι άλλη μια συνηθισμένη συμπεριφορά που δείχνει ζήλια. Πρόκειται για μια ”διαμαρτυρία” από μέρους του. Μια μορφή επικοινωνίας των ζώων για να ”πουν” κάτι.

Αν λοιπόν ο σκύλος σας με την έλευση του νέου συντρόφου σας στο σπίτι αρχίσει να κάνει την ανάγκη του σε διάφορα σημεία, θα πρέπει να δράσετε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας. Και αυτό γιατί ενδέχεται η συμπεριφορά αυτή να μην έχει να κάνει με το νέο μέλος του σπιτιού αλλά να εκδηλώνεται λόγω ασθένειας.

Αν αποκλείσετε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, θα καταλάβετε ότι είναι θέμα ζήλιας. Ο σκύλος σας είναι αγχωμένος με την αλλαγή της κατάστασης στο σπίτι και αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο. Οι ενέργειές σας θα πρέπει να είναι οι πιο πάνω που αναφέραμε. Και σας θυμίζουμε ότι ο θυμός, η λεκτική βία και η τιμωρία επιδεινώνουν το πρόβλημα και δεν οδηγούν πουθενά.

4. Υπερβολικό grooming

Αυτή είναι μια άλλη αντίδραση του ζώου σας που μπορεί να συνδέεται με την παρουσία του άλλου ατόμου στο σπίτι.

Το υπερβολικό grooming είναι ένας τρόπος, νευρικός, όπως καταλαβαίνουμε, του σκύλου να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα ανασφάλειας και απογοήτευσης που έχει. Επίσης δείχνει ότι δεν επιθυμεί κάτι νέο που συμβαίνει. Δείχνει ότι δεν παίρνει αρκετή αγάπη.

Οι συμβουλές των ειδικών είναι και σε αυτήν την περίπτωση οι ίδιες με πιο πάνω. Επίσης ανακατευθύνετε αυτή τη συμπεριφορά. Μόλις δείτε να κάνει κάτι τέτοιο, παίξτε με αυτόν ή κάντε μια άλλη δραστηριότητα μαζί του.

5. Φεύγει από το δωμάτιο

Αυτή είναι μια λιγότερο εχθρική, θα λέγαμε, συμπεριφορά για να εκφράσει ο σκύλος σας την απογοήτευσή του. Να μη θέλει να βρίσκεται στο δωμάτιο που είστε εσείς είτε μόνοι είτε με τον σύντροφό σας.

Εάν ο συνήθως στοργικός σκύλος σας γίνει ιδιαίτερα απόμακρος, ή φαίνεται να περνάει πολύ χρόνο κρυμμένος ή μόνος του, αυτό είναι ένα σημάδι ότι η παρουσία ενός νέου προσώπου στη ζωή όλων τον κάνει να νιώθει άσχημα.

Μην αδιαφορήσετε για αυτή τη συμπεριφορά. Καλέστε τον ξανά στο δωμάτιο ή στο χώρο που βρίσκεστε και ασχοληθείτε μαζί του ώστε να του φύγει το άγχος και να νιώσει και πάλι αγαπητός.

6. Γίνεται επιθετικός

Είτε πρόκειται για γαβγίσματα είτε για επαναλαμβανόμενα δαγκώματα, τα σκυλιά μπορούν συχνά να γίνουν επιθετικά αν αισθάνονται ότι τα ”διώχνουν”. Για αυτό οι πιο πάνω συμβουλές θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Πρέπει επίσης να είστε συνεπείς στη στάση σας και να επιβραβεύετε θετικές συμπεριφορές για να τις ενισχύσετε.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι μεγάλη σημασία έχει και η συμπεριφορά και η αντίδραση σε όλα αυτά του συντρόφου σας. Αν είναι αδιάφορος, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Θα πρέπει και αυτός να ασχολείται με τον σκύλο, να του δείχνει αγάπη, να τον φροντίζει, να τον περιποιείται. Να γίνει φίλος του. Εμείς αυτά τα θεωρούμε δεδομένα, όμως συχνά δεν είναι.

Και μπορεί να μην είναι έρωτας με την πρώτη ματιά- ανάμεσα στον σκύλο και τον νέο σας σύντροφο- όμως με τις σωστές κινήσεις η σχέση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε μια σχέση μεγάλης αγάπης.

Πηγή: topetmou.gr