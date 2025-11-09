Αυτή είναι η ιδανική ώρα για έναν υπνάκο μέσα στη μέρα – Δοκιμάστε το και ξεκουραστείτε 100%

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Talker Research, αναδεικνύει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ύπνο μέσα στη μέρα και τα οφέλη του στην ευεξία και την παραγωγικότητα.

Η ιδανική διάρκεια

Η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων προσπαθεί να κοιμηθεί για περίπου 51 λεπτά, με την ιδανική ώρα αφύπνισης να είναι γύρω στις 2:33 μ.μ. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική επισήμανση: ο σύντομος ύπνος που διαρκεί περισσότερο από 1 ώρα και 26 λεπτά – περίπου 35 λεπτά πέρα από το ιδανικό όριο – ενδέχεται να προκαλέσει το αίσθημα της κόπωσης, αντί για αναζωογόνηση. Και αν ο υπνάκος διαρκέσει πάνω από 2 ώρες και 15 λεπτά; Τότε πλέον δεν πρόκειται για υπνάκο, αλλά για πλήρη ύπνο.

Ο ψυχολόγος Δρ. Nick Bach, που συμμετείχε στην έρευνα, σχολιάζει: «Πολλοί άνθρωποι κάνουν υπνάκους με τον λάθος τρόπο και μετά αναρωτιούνται γιατί νιώθουν ζαλισμένοι αντί να νιώθουν αναζωογονημένοι». Ο ίδιος προτείνει έναν γρήγορο ύπνο 20 λεπτών για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας χωρίς να αντιμετωπίσετε τη δυσκολία που φέρνει ο βαθύς ύπνος.

Θόρυβος ή σιωπή κατά τη διάρκεια του ύπνου;

Οι ειδικοί συνήθως συνιστούν έναν ήσυχο και σκοτεινό χώρο για να κοιμηθείτε, αλλά η έρευνα δείχνει ότι πολλοί προτιμούν το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, το 44% των ανθρώπων αναφέρουν ότι τους αρέσει να υπάρχει κάποιο ηχητικό φόντο κατά τη διάρκεια του υπνάκου τους, με το 47% από αυτούς να κοιμούνται με την τηλεόραση ανοιχτή. Αντίθετα, μόνο το 7% χρησιμοποιούν συσκευές λευκού θορύβου.

Ο Δρ. Bach προτείνει έναν μέσο όρο: «Πάντα προτείνω να κοιμηθείτε σε έναν ήσυχο, σκοτεινό και δροσερό χώρο. Αν δεν είναι δυνατόν να βρείτε απόλυτη σιωπή, η χρήση λευκού θορύβου ή απαλή μουσική μπορεί να βοηθήσει».

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 53% των ανθρώπων κάνουν τον σύντομο ύπνο τους στο κρεβάτι, ενώ το 38% προτιμούν τον καναπέ. Παρά τη συνηθισμένη σύσταση για ύπνο στο κρεβάτι, ο Δρ. Bach σημειώνει: «Ο καναπές μπορεί να λειτουργήσει, αλλά ένα κρεβάτι με ένα καλό, ανατομικό στρώμα είναι συνήθως καλύτερο».

Καλύτερη κοινωνική ζωή

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι ότι όσοι έχουν αυτή τη συνήθεια στο καθημερινό τους πρόγραμμα, φαίνεται να έχουν καλύτερη κοινωνική ζωή από εκείνους που δεν κάνουν σύντομους ύπνους μέσα στη μέρα τους. Συγκεκριμένα, το 48% όσων ξεκουράζονται μέσα στη μέρα δηλώνουν ότι έχουν ζωντανή και δραστήρια κοινωνική ζωή, σε σύγκριση με το 34% που δεν ξεκουράζεται. Η διαφορά συνεχίζεται και στις προσωπικές τους σχέσεις, με το 50% όσων κοιμούνται μέσα στη μέρα να είναι ικανοποιημένοι, έναντι του 39% εκείνων που δεν το κάνουν.

Επιπλέον, όσοι συνηθίζουν να κάνουν τακτικούς υπνάκους φαίνεται πως αισθάνονται πιο επιτυχημένοι στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, το 39% δηλώνει ότι νιώθει επιτυχημένο, έναντι του 32% όσων δεν κοιμούνται μέσα στη μέρα. Επιπλέον, είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρονται για βιώσιμες επιλογές, καθώς το 74% λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις του, σε σύγκριση με το 68% όσων δεν έχουν αυτή τη συνήθεια.

Για ποιο λόγο, όμως, το μεσημέρι είναι η καλύτερη ώρα για έναν υπνάκο, και συγκεκριμένα γύρω στις 1:42 μ.μ.; Όπως εξηγεί ο Δρ. Bach, «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι είναι να κοιμούνται αργά το απόγευμα. Αν κοιμηθείτε αργά το απόγευμα ή το βράδυ, μπορεί να αναστατώσετε τον βραδινό σας ύπνο. Ιδανικά, ο σύντομος ύπνος θα πρέπει να γίνει πριν από τις 3 μ.μ., έτσι ώστε να μην επηρεάσει τον ύπνο της νύχτας».

Πηγή: ygeiamou.gr