ΥΠΑΜ: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου - Όλες οι πληροφορίες

Για την πρόσβαση στην κυβερνητική πύλη gov.cy απαιτείται η δημιουργία προφίλ φυσικού προσώπου καθώς και η ταυτοποίησή του.

Οι ταυτοποιηθέντες ανήλικοι που υποβάλλουν Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμου, δύνανται εφεξής να αιτούνται άδεια εξόδου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή άδειας εξόδου», η οποία τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο ιστορικό (Ιστορικό Συναλλαγών) τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου (22417130, 22417131, 22417135), Λεμεσού (25413366, 25413368, 25369850), Αμμοχώστου – Λάρνακας (24625376, 24411300, 24411302) και Πάφου (26933270, 25413949).

Πηγή: ΚΥΠΕ