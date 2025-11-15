Ecommbx
Οι συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να το καταλαβαίνεις: Γιατί πρέπει πάντα να τις βγάζεις από την πρίζα

 15.11.2025 - 18:26
Οι συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να το καταλαβαίνεις: Γιατί πρέπει πάντα να τις βγάζεις από την πρίζα

Ακόμα κι όταν δεν τις χρησιμοποιείς, ορισμένες συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα και να φουσκώνουν τον λογαριασμό σου. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό και ως "phantom load", μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά στο τέλος του μήνα μεταφράζεται σε κάμποσα ευρώ έξτρα καταναλώσης.

Ποιες συσκευές, όμως, είναι οι πιο «ύποπτες»; Οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών είναι πρωταθλήτριες στην «αναμονή». Μένουν standby για ώρες ή και μέρες, έτοιμες για την επόμενη gaming μάχη, αλλά στο μεταξύ καταναλώνουν συνεχώς ρεύμα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπολογιστές ή τις οθόνες που αφήνεις απλώς σε sleep mode. Αν δεν τα χρησιμοποιείς, βγάλτα από την πρίζα.

Ο φορτιστής του κινητού, επίσης. Ακόμα κι όταν δεν φορτίζει τίποτα, καταναλώνει ενέργεια. Οπότε, την επόμενη φορά που αφήσεις τον φορτιστή στην πρίζα «γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσεις σε λίγο», θυμήσου ότι πληρώνεις γι’ αυτό το «λίγο». Τοστιέρακαφετιέραφούρνος μικροκυμάτων... όλες με ένα μικρό φωτάκι standby που λάμπει 24/7. Μπορεί να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, αλλά όταν λείπεις ή δεν τις χρειάζεσαι, αποσύνδεσέ τες.

Ναι, το ρoύτερ σου πρέπει να δουλεύει συνεχώς. Όμως, αν λείπεις για μέρες ή απλώς θες να κάνεις μια ενεργειακή «αποτοξίνωση», μπορείς να το κλείνεις. Μαζί με αυτά, σκέψου και τις εποχιακές συσκευές που δεν χρειάζεσαι πάντα, καθαριστές αέρααφυγραντήρες ή home cinema. Μικρές κινήσεις, μεγάλη διαφορά. Για σκέψου το.

Δεν ακολουθούμε μονοδιάστατη προσέγγιση με την Τουρκία και δεν υιοθετούμε στάση μόνιμης άρνησης είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για να υποδείξει ότι και ο γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε χθες, στην εποικοδομητική στάση που επιδεικνύει η Κύπρος και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσον αφορά την Τουρκία.

