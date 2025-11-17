Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠότε αναμένονται το iPhone Air 2 και το επετειακό iPhone με κάμερα κάτω από την οθόνη;
LIKE ONLINE

Πότε αναμένονται το iPhone Air 2 και το επετειακό iPhone με κάμερα κάτω από την οθόνη;

 17.11.2025 - 16:22
Πότε αναμένονται το iPhone Air 2 και το επετειακό iPhone με κάμερα κάτω από την οθόνη;

Η Apple φαίνεται πως προετοιμάζει δύο σημαντικές κυκλοφορίες για το 2027: τη δεύτερη γενιά του iPhone Air και ένα ειδικό μοντέλο για την 20ή επέτειο του iPhone, σύμφωνα με πληροφορίες του Mark Gurman από το Bloomberg.

Στο τελευταίο newsletter Power On, ο Gurman αναφέρει ότι το ανανεωμένο iPhone Air πιθανότατα θα παρουσιαστεί γύρω στον Μάρτιο του 2027, πλαισιωμένο από το βασικό iPhone 18 και το πιο οικονομικό iPhone 18e. Το επετειακό μοντέλο αναμένεται να ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με χαρακτηριστικό του μια κυρτή γυάλινη οθόνη και μπροστινή κάμερα πλήρως ενσωματωμένη κάτω από το display.

Τα αναμενόμενα μοντέλα iPhone (2026–2027)

Φθινόπωρο 2026 (πιθανότατα Σεπτέμβριος): iPhone 18, iPhone 18 Pro Max και το πρώτο πτυσσόμενο iPhone

Άνοιξη 2027 (πιθανότατα Μάρτιος): iPhone 18, iPhone 18e και ενδεχομένως το iPhone Air 2

Πρόσφατο δημοσίευμα του The Information ανέφερε ότι ομάδα μηχανικών της Apple σκοπεύει να λανσάρει ένα επανασχεδιασμένο iPhone Air την άνοιξη του 2027, με δεύτερη πίσω κάμερα, μικρότερο βάρος, μεγαλύτερη μπαταρία και σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών αντίστοιχο με εκείνο των iPhone 17 Pro.

Ο Gurman θεωρεί ότι η προσθήκη υπερευρυγώνιας κάμερας είναι τεχνικά εφικτή, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις ως προς το αν έχει νόημα, δεδομένου ότι ο διαθέσιμος χώρος στο σώμα της συσκευής είναι περιορισμένος και οι πωλήσεις του μοντέλου είναι σχετικά μικρές. Παρ’ όλα αυτά, αλλαγές όπως η δεύτερη κάμερα και η αυξημένη αυτονομία θα μπορούσαν να κάνουν το iPhone Air πιο ανταγωνιστικό.

Επιπλέον, ο Gurman τονίζει ότι το iPhone Air 2 δεν έχει καθυστερήσει, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός της Apple το τοποθετούσε εξαρχής στο 2027. Το μοντέλο αναμένεται να εξοπλιστεί με νέο chipset στα 2nm, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.

Παρά τις αναφορές για χαμηλή ζήτηση του iPhone Air, η Apple είχε από την αρχή χαμηλές προσδοκίες, υπολογίζοντας ότι το μοντέλο θα αποτελέσει μόλις το 6%–8% των συνολικών πωλήσεων νέων iPhone. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν ο στόχος επιτεύχθηκε, αλλά φαίνεται πως η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη στην κυκλοφορία της δεύτερης γενιάς το 2027.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο
Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες
Πανικός στη Βρετανία: Αεροπορική εταιρεία σταμάτησε άμεσα όλες τις πτήσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση - Χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένοι
Συγκινητικό: 40χρονος από τη Λάρνακα τραγούδησε στο «The Voice» για την κόρη του – Γύρισαν οι καρέκλες; – Δείτε βίντεο
Νέο τζακ ποτ στο τζόκερ: Πόσα εκατομμύρια μοιράζει η επόμενη κλήρωση - Τρέξτε να προλάβετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Συναγερμός στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας: Εκκενώνεται ρουμανικό χωριό μετά από επίθεση της Μόσχας σε λιμάνι της Οδησσού

 17.11.2025 - 16:06
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

 17.11.2025 - 16:34
Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

  •  17.11.2025 - 14:16
Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

  •  17.11.2025 - 15:13
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

  •  17.11.2025 - 16:47
Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

  •  17.11.2025 - 17:32
Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

  •  17.11.2025 - 17:12
Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

  •  17.11.2025 - 14:22
Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

  •  17.11.2025 - 15:21
VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  17.11.2025 - 16:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα