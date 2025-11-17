Πότε αναμένονται το iPhone Air 2 και το επετειακό iPhone με κάμερα κάτω από την οθόνη;

Στο τελευταίο newsletter Power On, ο Gurman αναφέρει ότι το ανανεωμένο iPhone Air πιθανότατα θα παρουσιαστεί γύρω στον Μάρτιο του 2027, πλαισιωμένο από το βασικό iPhone 18 και το πιο οικονομικό iPhone 18e. Το επετειακό μοντέλο αναμένεται να ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με χαρακτηριστικό του μια κυρτή γυάλινη οθόνη και μπροστινή κάμερα πλήρως ενσωματωμένη κάτω από το display.

Τα αναμενόμενα μοντέλα iPhone (2026–2027)

Φθινόπωρο 2026 (πιθανότατα Σεπτέμβριος): iPhone 18, iPhone 18 Pro Max και το πρώτο πτυσσόμενο iPhone

Άνοιξη 2027 (πιθανότατα Μάρτιος): iPhone 18, iPhone 18e και ενδεχομένως το iPhone Air 2

Πρόσφατο δημοσίευμα του The Information ανέφερε ότι ομάδα μηχανικών της Apple σκοπεύει να λανσάρει ένα επανασχεδιασμένο iPhone Air την άνοιξη του 2027, με δεύτερη πίσω κάμερα, μικρότερο βάρος, μεγαλύτερη μπαταρία και σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών αντίστοιχο με εκείνο των iPhone 17 Pro.

Ο Gurman θεωρεί ότι η προσθήκη υπερευρυγώνιας κάμερας είναι τεχνικά εφικτή, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις ως προς το αν έχει νόημα, δεδομένου ότι ο διαθέσιμος χώρος στο σώμα της συσκευής είναι περιορισμένος και οι πωλήσεις του μοντέλου είναι σχετικά μικρές. Παρ’ όλα αυτά, αλλαγές όπως η δεύτερη κάμερα και η αυξημένη αυτονομία θα μπορούσαν να κάνουν το iPhone Air πιο ανταγωνιστικό.

Επιπλέον, ο Gurman τονίζει ότι το iPhone Air 2 δεν έχει καθυστερήσει, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός της Apple το τοποθετούσε εξαρχής στο 2027. Το μοντέλο αναμένεται να εξοπλιστεί με νέο chipset στα 2nm, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.

Παρά τις αναφορές για χαμηλή ζήτηση του iPhone Air, η Apple είχε από την αρχή χαμηλές προσδοκίες, υπολογίζοντας ότι το μοντέλο θα αποτελέσει μόλις το 6%–8% των συνολικών πωλήσεων νέων iPhone. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν ο στόχος επιτεύχθηκε, αλλά φαίνεται πως η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη στην κυκλοφορία της δεύτερης γενιάς το 2027.

Πηγή: techblog.gr