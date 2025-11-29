Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οικογενειακές διαφορές με… σκάγια - Πυροβόλησε στον αέρα 46χρονος και… του πέρασαν χειροπέδες – Τι συνέβη

 29.11.2025 - 10:10
Οικογενειακές διαφορές με… σκάγια - Πυροβόλησε στον αέρα 46χρονος και… του πέρασαν χειροπέδες – Τι συνέβη

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 46χρονου Ελληνοκύπριου από χωριό της χαμηλής περιοχής Πάφου ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο έξω από το σπίτι στενού συγγενικού του προσώπου στις 5:30 τα ξημερώματα.

Ο παραπονούμενος ηλικίας 49 ετών κατήγγειλε στην αστυνομία ότι με τον 46χρονο συγγενή του με τον οποίο έχουν κτηματικές διαφορές συναντήθηκαν χθες βράδυ σε νυκτερινό κέντρο στην παρουσία και τρίτου προσώπου και υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση.

Όπως κατήγγειλε τα ξημερώματα άκουσε έξω από το σπίτι του τρεις πυροβολισμούς που ρίχθηκαν κατά πάσα πιθανότητα με κυνηγετικό όπλο. Η αστυνομία εντόπισε σκάγια κυνηγετικού όπλου σε μεταλλικό κάλυμμα αντένας κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένο στην οροφή της κατοικίας του παραπονούμενου.

Ο 46χρονος που έχει συλληφθεί αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου σε κατοικημένη περιοχή, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς και απειλής βιαιοπραγίας.

Πηγή: pafoslive.com.cy

