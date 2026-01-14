Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ούρσουλα και Μέτσολα για Βασιλείου: «Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, άνοιξε τον δρόμο για ένταξη της Κύπρου στην EE»

 14.01.2026 - 13:45
Ούρσουλα και Μέτσολα για Βασιλείου: «Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, άνοιξε τον δρόμο για ένταξη της Κύπρου στην EE»

Τη θλίψη της για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση της στο Χ αναφέρει πως, «με θλίψη έμαθα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου. Άνθρωπος με όραμα, εκσυγχρόνισε την Κύπρο, προώθησε την ειρηνευτική της διαδικασία και άνοιξε τον δρόμο της για την Ένωσή μας. Ήταν ένας πραγματικός Ευρωπαίος. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλη την Κύπρο».

Σε ανάρτηση της η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει πως, «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Ένας πολιτικός ηγέτης που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη και τον εκσυγχρονισμό»

Μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Κύπρου».

 

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

