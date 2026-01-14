Ούρσουλα και Μέτσολα για Βασιλείου: «Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, άνοιξε τον δρόμο για ένταξη της Κύπρου στην EE»

Σε ανάρτηση της στο Χ αναφέρει πως, «με θλίψη έμαθα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου. Άνθρωπος με όραμα, εκσυγχρόνισε την Κύπρο, προώθησε την ειρηνευτική της διαδικασία και άνοιξε τον δρόμο της για την Ένωσή μας. Ήταν ένας πραγματικός Ευρωπαίος. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλη την Κύπρο».

With sadness I learned about the passing of Cyprus' former President, Giorgos Vassiliou.



A man with a vision, he modernised Cyprus, advanced its peace process and paved its way into our Union.



He was a true European.



My heartfelt condolences go to his family and all of Cyprus. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 14, 2026

Σε ανάρτηση της η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει πως, «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Ένας πολιτικός ηγέτης που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη και τον εκσυγχρονισμό»

Μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Κύπρου».