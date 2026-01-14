Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε

 14.01.2026 - 13:25
«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε

Διευκρινίσεις για το πολύκροτο περιστατικό με τη χελώνα στη θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας έδωσε ο κοινοτάρχης Χλώρακας, Νικόλας Λιασίδης, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, επιχειρώντας να ρίξει φως στα γεγονότα που καταγράφηκαν σε βίντεο και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε, το Κοινοτικό Συμβούλιο έλαβε γνώση του περιστατικού μόνο όταν το επίμαχο βίντεο δημοσιεύθηκε σε σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένας πολίτης δεν ενημέρωσε το κοινοτικό συμβούλιο», σημείωσε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κακοποίηση χελώνας στη Χλώρακα: Συνεδρίασε εκτάκτως το κοινοτικό Συμβούλιο - Τι εισηγείται

Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, όλα ξεκίνησαν μετά από επιτόπιο έλεγχο του επιστάτη στην παραλία, λόγω έντονης θαλασσοταραχής και ζημιών που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια εργασιών μετακίνησης ομπρελών, το τεχνικό συνεργείο εντόπισε μια νεκρή, αναποδογυρισμένη χελώνα στα βράχια, με έντονη δυσοσμία.

«Άγγιξαν τη χελώνα, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση και ειδοποίησαν τον επιστάτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια κλήθηκε συνεργείο καθαριότητας για τη μεταφορά της. Λόγω του μεγάλου βάρους της – περίπου 80 κιλά – και της δυσκολίας πρόσβασης οχήματος, κλήθηκε τέταρτος υπάλληλος με ημιφορτηγό.

Ο κοινοτάρχης παραδέχθηκε ότι η μεταφορά της χελώνας έγινε με λανθασμένο τρόπο, κάτι που χαρακτήρισε «καταδικαστέο», εξηγώντας ωστόσο ότι οι εργάτες ήταν βέβαιοι πως το ζώο ήταν ήδη νεκρό. «Η μυρωδιά ήταν αποπνικτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η σύλληψή τους προέκυψε επειδή τουρίστρια που κατέγραψε το βίντεο είχε την εντύπωση ότι η χελώνα ήταν ζωντανή.

Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Αλιείας, με εμπειρογνώμονα να επιβεβαιώνει ότι η χελώνα ήταν νεκρή για πάνω από δύο ημέρες, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε και από τις έρευνες που ακολούθησαν. Ακολούθως, η Αστυνομία έλαβε καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αργότερα προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων υπαλλήλων.

Ο κ. Λιασίδης υπογράμμισε ότι οι κοινοτικοί εργάτες δεν διαθέτουν την εκπαίδευση για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, σημειώνοντας πως «κανένας εργάτης κοινοτικού συμβουλίου ή δήμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει λειτουργό του Τμήματος Αλιείας».

Σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες, ξεκαθάρισε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας δεν έχει αρμοδιότητα, καθώς εργοδότης είναι πλέον το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου. Όπως είπε, θα πρέπει να συσταθεί διερευνητική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τα γεγονότα και θα καταθέσει πόρισμα, βάσει του οποίου το Συμβούλιο του Συμπλέγματος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

 14.01.2026 - 13:24
Επόμενο άρθρο

Ούρσουλα και Μέτσολα για Βασιλείου: «Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, άνοιξε τον δρόμο για ένταξη της Κύπρου στην EE»

 14.01.2026 - 13:45
Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

  •  14.01.2026 - 12:48
Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

  •  14.01.2026 - 07:35
Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

  •  14.01.2026 - 13:24
«Ξηλώνει» τον Καταστατικό Χάρτη η Ιερά Σύνοδος – Δίνει παράταση στις εκλογές για Μητροπολίτη Πάφου

«Ξηλώνει» τον Καταστατικό Χάρτη η Ιερά Σύνοδος – Δίνει παράταση στις εκλογές για Μητροπολίτη Πάφου

  •  14.01.2026 - 13:46
Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

  •  14.01.2026 - 10:33
Να μη μιλάμε για να μη χαλάσει το κλίμα;

Να μη μιλάμε για να μη χαλάσει το κλίμα;

  •  14.01.2026 - 14:24
Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

Τραμπ: «Θα πάρουμε τη Γροιλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

  •  14.01.2026 - 14:54
«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε

«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε

  •  14.01.2026 - 13:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα