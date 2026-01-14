«Ήταν ήδη νεκρή η χελώνα» – Τι συνέβη πριν και μετά το βίντεο που τραβήχτηκε

Όπως ανέφερε, το Κοινοτικό Συμβούλιο έλαβε γνώση του περιστατικού μόνο όταν το επίμαχο βίντεο δημοσιεύθηκε σε σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένας πολίτης δεν ενημέρωσε το κοινοτικό συμβούλιο», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, όλα ξεκίνησαν μετά από επιτόπιο έλεγχο του επιστάτη στην παραλία, λόγω έντονης θαλασσοταραχής και ζημιών που είχαν σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια εργασιών μετακίνησης ομπρελών, το τεχνικό συνεργείο εντόπισε μια νεκρή, αναποδογυρισμένη χελώνα στα βράχια, με έντονη δυσοσμία.

«Άγγιξαν τη χελώνα, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση και ειδοποίησαν τον επιστάτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια κλήθηκε συνεργείο καθαριότητας για τη μεταφορά της. Λόγω του μεγάλου βάρους της – περίπου 80 κιλά – και της δυσκολίας πρόσβασης οχήματος, κλήθηκε τέταρτος υπάλληλος με ημιφορτηγό.

Ο κοινοτάρχης παραδέχθηκε ότι η μεταφορά της χελώνας έγινε με λανθασμένο τρόπο, κάτι που χαρακτήρισε «καταδικαστέο», εξηγώντας ωστόσο ότι οι εργάτες ήταν βέβαιοι πως το ζώο ήταν ήδη νεκρό. «Η μυρωδιά ήταν αποπνικτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η σύλληψή τους προέκυψε επειδή τουρίστρια που κατέγραψε το βίντεο είχε την εντύπωση ότι η χελώνα ήταν ζωντανή.

Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Αλιείας, με εμπειρογνώμονα να επιβεβαιώνει ότι η χελώνα ήταν νεκρή για πάνω από δύο ημέρες, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε και από τις έρευνες που ακολούθησαν. Ακολούθως, η Αστυνομία έλαβε καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αργότερα προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων υπαλλήλων.

Ο κ. Λιασίδης υπογράμμισε ότι οι κοινοτικοί εργάτες δεν διαθέτουν την εκπαίδευση για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, σημειώνοντας πως «κανένας εργάτης κοινοτικού συμβουλίου ή δήμου δεν μπορεί να αντικαταστήσει λειτουργό του Τμήματος Αλιείας».

Σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες, ξεκαθάρισε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας δεν έχει αρμοδιότητα, καθώς εργοδότης είναι πλέον το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου. Όπως είπε, θα πρέπει να συσταθεί διερευνητική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τα γεγονότα και θα καταθέσει πόρισμα, βάσει του οποίου το Συμβούλιο του Συμπλέγματος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.