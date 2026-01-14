Κακοποίηση χελώνας στη Χλώρακα: Συνεδρίασε εκτάκτως το κοινοτικό Συμβούλιο - Τι εισηγείται

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας συνήλθε εκτάκτως χθες το βράδυ και, αφού συζήτησε το περιστατικό, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων της περιοχής τον διορισμό διερευνώντος λειτουργού. Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ύποπτοι εργοδοτούνται από το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων και όχι απευθείας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας.

Σκοπός του διερευνώντος λειτουργού θα είναι να εξετάσει σε βάθος το περιστατικό κακοποίησης της χελώνας, να διαπιστώσει κατά πόσον προκύπτουν ευθύνες και να εισηγηθεί τυχόν πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σε βάρος των τεσσάρων υπαλλήλων, ηλικίας 58, 47, 27 και 22 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών.

Οι τέσσερις είχαν κατηγορηθεί γραπτώς για το αδίκημα της οχληρίας, μετά τη διαπίστωση ότι η χελώνα ήταν ήδη νεκρή, και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Την ίδια ώρα, το περιστατικό εξακολουθεί να τελεί υπό διερεύνηση τόσο από τις Αστυνομικές Αρχές όσο και από τα αρμόδια τμήματα, με το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου να συνεχίζει τις εξετάσεις.