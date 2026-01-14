Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη ΠτΔ για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου - «Καθοριστική η συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της Κύπρου»

 14.01.2026 - 09:08
Θλίψη ΠτΔ για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου - «Καθοριστική η συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της Κύπρου»

Τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου αποχαιρετά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με γραπτή του δήλωση.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα «η Κύπρος έχασε έναν οικουμενικό πολίτη που διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της πατρίδας μας. Εκ μέρους της πολιτείας και του λαού μας, τον αποχαιρετώ με αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και ευγνωμοσύνηςΣτη σύζυγοτα παιδιά και τα εγγόνια του Γιώργου Βασιλείου απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Δείτε την αυτούσια:

Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, κοινωνική πρόοδο του λαού μας και εκσυγχρονισμό του κυπριακού κράτους σε όλους τους τομείς.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας.

Επί προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου προωθήθηκαν πολιτικές που συνέβαλαν στην εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρείν, στην εδραίωση της Κύπρου σε κέντρο επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών, ενώ σταθμό στα πεπραγμένα του αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που άνοιξε το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας.

Η Κύπρος έχασε έναν οικουμενικό πολίτη που διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της πατρίδας μας. Εκ μέρους της πολιτείας και του λαού μας, τον αποχαιρετώ με αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και ευγνωμοσύνηςΣτη σύζυγοτα παιδιά και τα εγγόνια του Γιώργου Βασιλείου απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. 

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

