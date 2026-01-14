Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θλίψη αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου η Αννίτα - «Η προσφορά του στον τόπο αποτελεί μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας»

 14.01.2026 - 08:57
Με θλίψη αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου η Αννίτα - «Η προσφορά του στον τόπο αποτελεί μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στο Twitter. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Η ανάρτησή της

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προσφορά του στον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς και η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου, αποτελούν μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

