Με θλίψη αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου η Αννίτα - «Η προσφορά του στον τόπο αποτελεί μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας»

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στο Twitter.

Η ανάρτησή της

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προσφορά του στον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς και η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου, αποτελούν μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.