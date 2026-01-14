Με θλίψη αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου η Αννίτα - «Η προσφορά του στον τόπο αποτελεί μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας»

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO
Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.
Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στο Twitter.
Η ανάρτησή της
Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η προσφορά του στον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς και η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου, αποτελούν μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.
