Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

«Εάν αληθεύει το περιεχόμενο προκύπτουν σοβαρότατα ζητήματα. Με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι αναφορές έχουν εκθέσει τον πρόεδρο. Αυτά που λέει ο Διευθυντής του γραφείου του προέδρου που είναι θεσμός, εκπροσωπούν σε κάποιο βαθμό τον ίδιο τον Πρόεδρο», είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πώς το ΔΗΚΟ είχε καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις με στόχο τη διαφάνεια και το μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Όσο αφορά το ζήτημα για αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «υπάρχει προβληματισμός για το περιστατικό αλλά κανένας δεν ισχυρίστηκε ή έθεσε αίτημα αποχώρησης από την κυβέρνηση. Ο προβληματισμός όμως είναι έντονος»

«Θα οδηγήσει σε περισσότερη απογοήτευση της κοινής γνώμης όλο αυτό και τονίσαμε την ανάγκη ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγει μπροστά να πει ότι κανείς δεν δικαιούται να τον εκθέτει με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να διαφυλάξουμε τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας»