ΑρχικήΚοινωνία «Ξηλώνει» τον Καταστατικό Χάρτη η Ιερά Σύνοδος – Δίνει παράταση στις εκλογές για Μητροπολίτη Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ξηλώνει» τον Καταστατικό Χάρτη η Ιερά Σύνοδος – Δίνει παράταση στις εκλογές για Μητροπολίτη Πάφου

 14.01.2026 - 13:46
«Ξηλώνει» τον Καταστατικό Χάρτη η Ιερά Σύνοδος – Δίνει παράταση στις εκλογές για Μητροπολίτη Πάφου

Την αναδιάρθρωση ή εκ νέου σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάσισε ομόφωνα την Τετάρτη η Ιερά Σύνοδος.

Όπως ανέφερε μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Συνόδου ο αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η απόφαση λήφθηκε αφού η Σύνοδος «διαπίστωσε την ύπαρξη ασαφειών και δυσκολιών εφαρμογής» που προκύπτουν από τον Καταστατικό Χάρτη.

Για την υλοποίηση της απόφασης θα συσταθεί Συντακτική Επιτροπή, που θα απαρτίζεται από Μέλη της Ιεράς Συνόδου και εξειδικευμένους νομικούς.

«Συνεπώς, αποφάσισε την παράταση της Τοποτηρητείας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ώστε να δοθεί ικανός χρόνος προς σύνταξη και έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη υπό της Ιεράς Συνόδου», ανέφερε ο πατήρ Γεώργιος.

Ερωτηθείς αν η αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Μητροπολιτών, προκειμένου να εκλέγονται απευθείας από την Ιερά Σύνοδο, θα ενταχθεί στα θέματα που θα εξεταστούν από τη Συντακτική Επιτροπή, απάντησε ότι «είναι σαφές αυτό».

Απαντώντας σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης, είπε ότι ενδεχομένως να πάρει κάποιο διάστημα μηνών.

Ανυπόστατα τα τελούμενα από τους καθαιρεθέντες κληρικούς της Ι.Μ. Αββακούμ

Εξάλλου, όσον αφορά τους καθαιρεθέντες κληρικούς της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, η Ιερά Σύνοδος, στην ανακοίνωσή της, ενημερώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας ότι τα «τελούμενα στο αντικανονικώς υπ' αυτών συσταθέν Ησυχαστήριον, είναι άκυρα και ανυπόστατα» και ως εκ τούτου, σε όσους μετέχουν σε αυτά «δεν προσφέρεται καμία αγιαστική χάρη».

Όσον αφορά τον Μητροπολίτη Τυχικό, ο πατήρ Γεώργιος σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη, «επειδή ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση όσον αφορά στην προσφυγή του στο πολιτικό δικαστήριο».

Γάμοι την περίοδο νηστειών Χριστουγέννων και ικετευτικοί ύμνοι για το Κυπριακό

Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την Τετάρτη, όπως επιτρέψει για το επόμενο έτος και εφεξής την τέλεση του μυστηρίου του γάμου κατά τη Νηστεία των Χριστουγέννων, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.

Επίσης, ενέκρινε την εισήγηση του Αρχιεπισκόπου, για σύνταξη ικετευτικών ύμνων συνδεδεμένων με το Κυπριακό, και προσθήκη τους στις τρεις στάσεις των Εγκωμίων της Μ. Παρασκευής. 

Η απόφαση για τα παραπάνω ήταν ομόφωνη, όπως είπε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ούρσουλα και Μέτσολα για Βασιλείου: «Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, άνοιξε τον δρόμο για ένταξη της Κύπρου στην EE»

 14.01.2026 - 13:45
Καταζητείται 20χρονος για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του

 14.01.2026 - 14:04
Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

