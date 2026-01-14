Ecommbx
Καταζητείται 20χρονος για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητείται 20χρονος για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του

 14.01.2026 - 14:04
Καταζητείται 20χρονος για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο ISMAIL MUSE HASSAN, 20 ετών, από τη Σομαλία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 03/12/2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, στον αριθμό 24-804380 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

