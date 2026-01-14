Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

«Ηγεσία, Βουλευτές και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε την πατρίδα από το ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1988–1993, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική εποχή για την Κύπρο. Με πολιτικό θάρρος, νηφαλιότητα και διορατικότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή, προωθώντας τον διάλογο και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Πέραν της Προεδρίας του, συνέχισε να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο ως διαπραγματευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση στην οποία επιλέγηκε από τον Γλαύκο Κληρίδη.

Ο εκλιπών διακρινόταν για την ευθύτητα, το πνεύμα συνεννόησης και τη βαθιά του πίστη στις δημοκρατικές αξίες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βασιλείου.

Αιωνία η μνήμη του.»