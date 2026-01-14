Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO
Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.
Από νωρίς το πρωί, πολιτικά κόμματα της χώρας εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που σημάδεψε την πολιτική σκηνή με το ήθος, τη σοφία και την αφοσίωση του στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Μέσα από επίσημες ανακοινώσεις, όλες οι παρατάξεις αναγνωρίζουν το έργο και την προσφορά του, ενώ οι πολίτες καλούνται να θυμηθούν τη συνεισφορά του σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και αλλαγές.
Διαβάστε αυτούσιες τις ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων που αποχαιρετούν τον τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας:
«Ηγεσία, Βουλευτές και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.
Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε την πατρίδα από το ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1988–1993, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτητική εποχή για την Κύπρο. Με πολιτικό θάρρος, νηφαλιότητα και διορατικότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την απαλλαγή της πατρίδας μας από την κατοχή, προωθώντας τον διάλογο και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
Πέραν της Προεδρίας του, συνέχισε να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο ως διαπραγματευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση στην οποία επιλέγηκε από τον Γλαύκο Κληρίδη.
Ο εκλιπών διακρινόταν για την ευθύτητα, το πνεύμα συνεννόησης και τη βαθιά του πίστη στις δημοκρατικές αξίες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βασιλείου.
Αιωνία η μνήμη του.»
«Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη τον Γιώργο Βασιλείου, τον τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ορθολογισμό και ευσυνειδησία.
Με τον Γιώργο Βασιλείου στην Προεδρία, η Κύπρος προχώρησε -κατά γενική ομολογία- σε βήματα πραγματικής προόδου με τομές εκδημοκρατισμού του κράτους και προώθηση της αξιοκρατίας στους θεσμούς, με οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενώ άφησε τεράστιες παρακαταθήκες στον λαό και τον τόπο όπως τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περισσότερο από όλα, η Προεδρία και όλη η πορεία του Γιώργου Βασιλείου στα πολιτικά πράγματα του τόπου συνδέθηκε με την προσήλωσή του στον στόχο της λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στη συνεννόηση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, στην απελευθέρωση κι επανένωση της Κύπρου, ενώ παράλληλα, χάραξε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο οραματισμός και η αξιοπιστία του Γιωργου Βασιλείου ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της Κύπρου.
Το ΑΚΕΛ θα είναι πάντα περήφανο για τη συμβολή του στην εκλογή του Γιώργου Βασιλείου στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά της Κύπρου αποχαιρετούν τον Γιώργο Βασιλείου με σεβασμό κι εκτίμηση για την προσφορά του στην Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του.»
«Το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.
Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε τη χώρα από το ανώτατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια και πολιτική ζωή του τόπου.
Το ΔΗΚΟ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη.»
«Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασίου, τα στελέχη και τα μέλη της ΕΔΕΚ, εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.
Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς.
Τιμήθηκε από το λαό, ο οποίος τον εξέλεξε τον Φεβρουάριο του 1988 στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη θητεία του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε εντατικά στην κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.
Επί της προεδρίας του η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έργο το οποίο συνέχισε και μετά τη θητεία του, όταν διορίστηκε από τον επόμενο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη ως Επικεφαλής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη και εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.
Ο Γιώργος Βασιλείου ομολογουμένως άφησε το πολιτικό του στίγμα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.»
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, έναν πολιτικό με καθοριστική συμβολή στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 1988 σηματοδότησε μια περίοδο θεσμικής ανασυγκρότησης, διεθνούς εξωστρέφειας και στρατηγικής προετοιμασίας της Κύπρου για το μέλλον.
Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αργότερα ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου ιστορικής σημασίας. Παράλληλα, προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αφήνοντας πίσω του θεσμούς και πολιτικές με διαχρονική αξία.
Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε πολιτικός με όραμα, νηφαλιότητα και βαθιά πίστη στη δυνατότητα της Κύπρου. Η προσφορά του τιμήθηκε από την ίδια την Πολιτεία, αλλά κυρίως αναγνωρίζεται από την Ιστορία.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς τη σύζυγό του Ανδρούλλα Βασιλείου, την οικογένειά του και τους οικείους του. Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.»
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.
Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε μια σημαντική πολιτική φυσιογνωμία του τόπου, με μακρά δημόσια παρουσία και καθοριστική συμβολή σε κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Η πορεία του σημάδεψε τον δημόσιο βίο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»
