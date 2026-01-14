Πέθανε ο Χριστόδουλος Χαραλάμπους: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO
Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.
Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά – Κόκκινες στον Στρόβολο την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου στις 14:30. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λακατάμειας (Νέο) , Λευκωσία.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.
