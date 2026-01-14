Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Χριστόδουλος Χαραλάμπους: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 14.01.2026 - 10:11
Θλίψη σκόρπισε στη Λευκωσία η είδηση του θανάτου του Χριστόδουλου Χαραλάμπους που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά – Κόκκινες στον Στρόβολο την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου στις 14:30. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λακατάμειας (Νέο) , Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

