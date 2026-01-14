Ecommbx
ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

 14.01.2026 - 10:05
ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

Υπόθεση βανδαλισμών διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά από καταγγελία για βανδαλισμούς στα γραφεία της Επαρχιακής Επιτροπής της ΔΗΠΑ.

Συγκεκριμένα άγνωστοι  προκάλεσαν ζημιές στην γυάλινη πόρτα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by antifazone_cy (@antifazone_cy)

Με ανακοίνωση του το κόμμα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν το καθήκον τους. «Το να επιχειρείται να “βαφτιστεί” η βία ως ‘κάθαρση’ είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο», τονίζει η ΔΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν φιμώνεται».

Η ΔΗΠΑ υπογραμμίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο, όχι με απειλές, επιθέσεις και καταστροφές, ενώ καλεί σε ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμό στους θεσμούς.

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

