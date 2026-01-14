ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

Συγκεκριμένα άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην γυάλινη πόρτα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου.

Με ανακοίνωση του το κόμμα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν το καθήκον τους. «Το να επιχειρείται να “βαφτιστεί” η βία ως ‘κάθαρση’ είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο», τονίζει η ΔΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν φιμώνεται».

Η ΔΗΠΑ υπογραμμίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο, όχι με απειλές, επιθέσεις και καταστροφές, ενώ καλεί σε ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμό στους θεσμούς.