Τηλεργασία στο Δημόσιο: Ανέπεμψε ο Πρόεδρος τον νόμο – Αποφασίζει ξανά η Βουλή την Πέμπτη

Στην Επιτροπή είχαν καλεστεί να παραστούν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών και η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της Επιτροπής από ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ δεν πήραν θέση και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια την Πέμπτη 4/12 όπου θα συζητηθεί η αναπομπή.

Τι αναφέρει η αναπομπή

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες ο Πρόεδρος ανέπεμψε τον νόμο καθώς μία από της διατάξεις του νόμου αφορά τον περιορισμό ανώτατου αριθμού ημερών τηλεργασίας ανά μήνα για κάθε υπάλληλο σε τέσσερις.

Όπως αναφέρεται στην αναπομπή: «κατά τη διάρκεια κάποιου ή κάποιων μηνών εντός κάθε έτους μπορεί να υπάρχει περιορισμένη ευχέρεια για τηλεργασία του προσωπικού μιας Υπηρεσίας και να μην είναι εφικτή η παραχώρηση τεσσάρων (4) ημερών, ούτε και λιγότερων ενδεχομένως, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια σε άλλους μήνες. Επίσης με τον περιορισμό που τίθεται εμποδίζεται η δυνατότητα να παραχωρηθεί άδεια για τηλεργασία για συνεχόμενες ημέρες (πέραν των 4) σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα, αν αυτό εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες, για παράδειγμα για διεκπεραίωση ενός συγκεκριμένου έργου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας».

Παράλληλα, «πέραν των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν με την έγκριση της τροπολογίας, αυτή συνιστά επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος. Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι η ρύθμιση που επιδιώχθηκε, εν προκειμένω, με την τροπολογία κρίνεται ότι συνιστά αθέμιτη επέμβαση στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής εξουσίας και, ως εκ τούτου, συνιστά παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών».

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου τον νόμο «Ο περί της Ρύθμισης της Τηλεργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2025», ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο για την εφαρμογή της τηλεργασίας στους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους της δημόσιας υπηρεσίας.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις εργασίας. Η ψήφιση της τηλεργασίας στο δημόσιο έχει περιληφθεί στα ορόσημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.